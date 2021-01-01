Атмосферна подія на заводі: яким був перший день сітіфесту «Вітраж Вікенд». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:19
У Луцьку стартував перший у місті фестиваль на території заводу. Дійство, що триватиме ще й сьогодні, 26 грудня, учора зібрало декілька сотень учасників.
Організатори фестивалю перевтілили 2000 квадратних метрів закинутої промзони у локацію з неймовірною концентрацією краси та новорічно-різдвяного настрою. Цьому сприяли й понад три десятки місцевих виробників, які влаштували ярмарок унікальної крафтової та вінтажної продукції.
На декорованих під новорічну тематику локаціях пропонували прикраси, глиняний посуд, корисні солодощі, косметику, святкову різдвяну атрибутику й навіть одяг та взуття.
Усіх виробників організаторки «Вітраж Вікенду» дуже ретельно відбирали. Це бренди, яких не зустріти на традиційних ярмарках чи на ринку. Усі вони – дуже якісні, не копіюють масмаркет та підтримують філософію свідомого споживання. Нерідко ці виробники продають свої унікальні речі на закордон, але досі були не дуже відомими місцевому споживачеві.
Під час першого фестивального дня учасники спілкувалися із декількома цікавими спікерами, дивилися фільми й танцювали під запальні діджей-сети, фотографувалися на фотозоні із ельфійкою та Бед Сантою, але своєрідною «фішкою» став виступ оркестру Луцького прикордонного загону, заслуженого артиста України Адама Горбатюка і солісток Надії Козій і Євгенії Юрист. Оркестр подарував фестивальникам найвідоміші світові новорічні хіти й українські колядки та щедрівки.
«Нарешті з’явився новорічний настрій», - один за одним коментували після їхнього виступу учасники «Вітраж Вікенду».
Зігрітися ж можна було гарячим глінтвейном, чаєм чи кавою у фуд-зоні, де пропонували також і смачні гарячі страви.
Виручені із продажу квитків гроші спрямують на підтримку проектів Фонду боротьби з раком, керівниця якого Марія Адамчук-Коротицька є однією з організаторок фестивалю.
«Ми дуже щасливі, що люди прийшли на такий формат заходу. Не на «хліб і видовища», а на формат, де ми вирішили зібрати і показати прогресивне у Луцьку – прогресивних виробників, спікерів, людей, які разом творять це місто. І, зрештою, прогресивних відвідувачів – людей, які прийшли за атмосферою, за спілкуванням, за новими знайомствами. Дуже приємно сьогодні було чути від виробників, як саме тут вони познайомилися, як вже домовилися про подальшу співпрацю між собою, як їм раніше бракувало саме такого майданчика. Це – нові можливості, нова спільнота. І це дуже тішить», - розповіла Марія Адамчук-Коротицька.
«Вітраж Вікенд» триватиме у Луцьку і сьогодні, 26 грудня, з 12 до 22 години. Квиток на один день коштує 105 гривень.
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Організатори фестивалю перевтілили 2000 квадратних метрів закинутої промзони у локацію з неймовірною концентрацією краси та новорічно-різдвяного настрою. Цьому сприяли й понад три десятки місцевих виробників, які влаштували ярмарок унікальної крафтової та вінтажної продукції.
На декорованих під новорічну тематику локаціях пропонували прикраси, глиняний посуд, корисні солодощі, косметику, святкову різдвяну атрибутику й навіть одяг та взуття.
Усіх виробників організаторки «Вітраж Вікенду» дуже ретельно відбирали. Це бренди, яких не зустріти на традиційних ярмарках чи на ринку. Усі вони – дуже якісні, не копіюють масмаркет та підтримують філософію свідомого споживання. Нерідко ці виробники продають свої унікальні речі на закордон, але досі були не дуже відомими місцевому споживачеві.
Під час першого фестивального дня учасники спілкувалися із декількома цікавими спікерами, дивилися фільми й танцювали під запальні діджей-сети, фотографувалися на фотозоні із ельфійкою та Бед Сантою, але своєрідною «фішкою» став виступ оркестру Луцького прикордонного загону, заслуженого артиста України Адама Горбатюка і солісток Надії Козій і Євгенії Юрист. Оркестр подарував фестивальникам найвідоміші світові новорічні хіти й українські колядки та щедрівки.
«Нарешті з’явився новорічний настрій», - один за одним коментували після їхнього виступу учасники «Вітраж Вікенду».
Зігрітися ж можна було гарячим глінтвейном, чаєм чи кавою у фуд-зоні, де пропонували також і смачні гарячі страви.
Виручені із продажу квитків гроші спрямують на підтримку проектів Фонду боротьби з раком, керівниця якого Марія Адамчук-Коротицька є однією з організаторок фестивалю.
«Ми дуже щасливі, що люди прийшли на такий формат заходу. Не на «хліб і видовища», а на формат, де ми вирішили зібрати і показати прогресивне у Луцьку – прогресивних виробників, спікерів, людей, які разом творять це місто. І, зрештою, прогресивних відвідувачів – людей, які прийшли за атмосферою, за спілкуванням, за новими знайомствами. Дуже приємно сьогодні було чути від виробників, як саме тут вони познайомилися, як вже домовилися про подальшу співпрацю між собою, як їм раніше бракувало саме такого майданчика. Це – нові можливості, нова спільнота. І це дуже тішить», - розповіла Марія Адамчук-Коротицька.
«Вітраж Вікенд» триватиме у Луцьку і сьогодні, 26 грудня, з 12 до 22 години. Квиток на один день коштує 105 гривень.
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