У волинській лікарні хочуть побудувати онкологічний корпус з вертолітним майданчиком





Наразі медичний заклад оголосив торги на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 грудня, а аукціон розпочнеться 30 грудня, - пише



Очікувана вартість робіт із розробки проєкту становить 11 мільйонів гривень.



Згідно з тендерною документацією, завдання на проєктування включає, зокрема, виготовлення ескізного проєкту, проєкту та робочої документації: генеральний план, архітектурні рішення, в тому числі заходи щодо доступності об’єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, конструктивні рішення, технологічні рішення, медичні та лікувальні гази, «чисті» приміщення, водопровід та каналізація, опалення, вентиляція та кондиціювання, електротехнічні рішення, слабострумкові системи (структурована кабельна система, система єдиного часу, телефонізація, радіомовлення, Wi-Fi, телеспостереження, охоронна сигналізація, автоматична пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу).



Ідеться про реконструкцію частини приміщень терапевтичного корпусу площею орієнтовно 100 метрів квадратних із прибудовою онкологічного корпусу загальною площею орієнтовно 8 100 метрів квадратних.



Проєктування закладу має бути проведено з урахуванням сучасних медичних вимог, санітарно-гігієнічних, протипожежних і енергоефективних нормативів, а також міжнародних стандартів.



На покрівлі онкологічного корпусу має розміщуватися гелікоптерний майданчик для доставки та приймання онкохворих пацієнтів в екстрених випадках гелікоптерами санітарної авіації.



Внутрішня реконструкція частини приміщень терапевтичного корпусу має передбачати гардероб та довідкове бюре відділення консультативної поліклініки, діагностичний центр і відділення ревматології.



Під час проєктування онкологічного корпусу має бути передбачено такі структурні підрозділи:



- поліклініка, лікувально-діагностичне відділення,



- відділення хіміотерапії онкогематологічних захворювань зі стаціонаром денного перебування,



- відділення хірургії на 30 ліжок,



- відділення проктології на 30 ліжок,



- гінекологічне відділення на 30 ліжок,



- мамологічне відділення на 30 ліжок,



- відділення онкогематологічних захворювань, трансплантації кісткового мозку та інтенсивної мегадозової хіміотерапії,



- операційний блок на п’ять операційних, у тому числі з двома операційними з лапароскопічними стійками та з однією з рентгенхірургічним апаратом, мікроскопом та післяопераційними палатами, реанімація.



Роботи з виготовлення проєкту мають завершити до 31 грудня 2022 року.



Нагадаємо, масштабна реконструкція обласних лікарень запланована в рамках проєкту «Велике будівництво». Зокрема, будівництво лікарень, облаштованих за найкращими європейськими стандартами у кожній області України, анонсував під час урочистостей до Дня медика, президент Володимир Зеленський. У цей процес включилися і волинські заклади, зокрема обласна клінічна лікарня, адже таким чином може з’явитися шанс навести лад у всіх корпусах лікарні на проспекті Грушевського, 21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна клінічна лікарня хоче здійснити реконструкцію частини приміщень терапевтичного корпусу з прибудовою онкологічного корпусу на проспекті Президента Грушевського, 21.Наразі медичний заклад оголосив торги на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Тендерні пропозиції прийматимуть до 29 грудня, а аукціон розпочнеться 30 грудня, - пише ІА "Волинські новини". Очікувана вартість робіт із розробки проєкту становить 11 мільйонів гривень.Згідно з тендерною документацією, завдання на проєктування включає, зокрема, виготовлення ескізного проєкту, проєкту та робочої документації: генеральний план, архітектурні рішення, в тому числі заходи щодо доступності об’єкта для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, конструктивні рішення, технологічні рішення, медичні та лікувальні гази, «чисті» приміщення, водопровід та каналізація, опалення, вентиляція та кондиціювання, електротехнічні рішення, слабострумкові системи (структурована кабельна система, система єдиного часу, телефонізація, радіомовлення, Wi-Fi, телеспостереження, охоронна сигналізація, автоматична пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу).Ідеться про реконструкцію частини приміщень терапевтичного корпусу площею орієнтовно 100 метрів квадратних із прибудовою онкологічного корпусу загальною площею орієнтовно 8 100 метрів квадратних.Проєктування закладу має бути проведено з урахуванням сучасних медичних вимог, санітарно-гігієнічних, протипожежних і енергоефективних нормативів, а також міжнародних стандартів.На покрівлі онкологічного корпусу має розміщуватися гелікоптерний майданчик для доставки та приймання онкохворих пацієнтів в екстрених випадках гелікоптерами санітарної авіації.Внутрішня реконструкція частини приміщень терапевтичного корпусу має передбачати гардероб та довідкове бюре відділення консультативної поліклініки, діагностичний центр і відділення ревматології.Під час проєктування онкологічного корпусу має бути передбачено такі структурні підрозділи:- поліклініка, лікувально-діагностичне відділення,- відділення хіміотерапії онкогематологічних захворювань зі стаціонаром денного перебування,- відділення хірургії на 30 ліжок,- відділення проктології на 30 ліжок,- гінекологічне відділення на 30 ліжок,- мамологічне відділення на 30 ліжок,- відділення онкогематологічних захворювань, трансплантації кісткового мозку та інтенсивної мегадозової хіміотерапії,- операційний блок на п’ять операційних, у тому числі з двома операційними з лапароскопічними стійками та з однією з рентгенхірургічним апаратом, мікроскопом та післяопераційними палатами, реанімація.Роботи з виготовлення проєкту мають завершити до 31 грудня 2022 року.Нагадаємо, масштабна реконструкція обласних лікарень запланована в рамках проєкту «Велике будівництво». Зокрема, будівництво лікарень, облаштованих за найкращими європейськими стандартами у кожній області України, анонсував під час урочистостей до Дня медика, президент Володимир Зеленський. У цей процес включилися і волинські заклади, зокрема обласна клінічна лікарня, адже таким чином може з’явитися шанс навести лад у всіх корпусах лікарні на проспекті Грушевського, 21.

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