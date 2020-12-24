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Над Україною «засікли» сани Санта Клауса

Над Україною «засікли» сани Санта Клауса
Напередодні зимових свят Санта Клаус вирушив у свою вже традиційну навколосвітню подорож. Ввечері 24 грудня його санчата помітили над Україною.

Про це повідомляє Канал24.

Рух казкового дідуся зафіксував відомий сервіс, який відстежує авіапольоти, Flightradar.

Також різдвяну подорож Санта Клауса відстежує Північноамериканське командування аерокосмічної оборони NORAD, яке зазвичай відстежує літаки, ракети та космічні запуски, використовуючи свої супутники, оснащені інфрачервоними датчиками.

Згідно з даними сайту, на момент публікації Санта вже пролетів на території України і рухався в сторону Молдови. Очікується, що протягом найближчої доби він здійснить навколосвітню подорож і повертається у свою резиденції в Лапландії.

Історія відстеження польотів Санти

Традиція стежити за польотом Санти виникла абсолютно випадково ще у 1955 році в США. Тоді одне з американських видань помилково надрукували хибний номер телефону, за яким діти могли б дзвонити Санті. За дивним збігом обставин вказаний номер належав центру Континентального командування протиповітряної оборони США.

Рівно 66 років тому, 24 грудня, військовим надійшов перший дзвінок від маленької дівчинки. Їй відповів полковник ВПС США Гаррі Шоуп. Згодом дзвінки стали все частішими. Зрештою, щоб не засмучувати малюків тим, що вони помилилися номером і ніякого Санти тут немає, командування дало наказ черговим офіцерам надавати координати саней Санта Клауса.

З того часу на Різдво військові повідомляють координати саней Санта-Клауса на шляху від Північного полюса навколо планети. А зараз упряжку можна відстежити і на сайті Flightradar. Погодьтеся, це просто фантастична ініціатива! Адже допомагає повірити у диво не лише дітям, але й дорослим.

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Теги: Україна, Різдво, Санта Клаус
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