Коли «ковідну» тисячу отримають українці без Дії та банківських карток

Вакциновані від коронавірусу українці, які не мають застосунку "Дія", цифрових застосунків банків чи банківських карток, зможуть отримати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка" від другого кварталу або від другого півріччя 2022 року.У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд грн, - пише ТСН."Ми зробили ставку на цифровий канал отримання цих коштів як найбільш ефективний і найбільш швидкий. Для тих людей, які не будуть в змозі отримати кошти цифровим способом або через відсутність застосунку "Дія", або через відсутність цифрового банкінгу, або через відсутність пластикових карток, буде в другому кварталі або в другому півріччі (2022 року) запропонований механізм отримання цих коштів", - повідомив заступник керівника Офісу президентаНагадаємо, 19 грудня в Україні стартувала державна програма "єПідтримка" - повністю вакциновані проти коронавірусу громадяни почали отримувати 1000 грн. Витратити ці кошти можна на спортзал, книги, концерти, театри та кінотеатри. А людям від шістдесяти років - ще і на ліки.Так, подати заявку можна у застосунку "Дія" за допомогою кількох кліків. Скористатися програмою можуть громадяни України старше 18 років за наявності "зеленого" сертифікату у застосунку "Дія".Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Щодня до проєкту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.Завантажте застосунок "Дія" та авторизуйтесь.Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія". Як наголошують: сертифікат із порталу "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.Зайдіть до розділу Послуги та виберіть Підтримка.Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на надходження грошей.