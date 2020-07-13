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На Волині ліквідовують філію автодору

На Волині ліквідовують філію автодору
У Волинській області ліквідовують Камінь-Каширську дільницю філії «Старовижівського автодору» державного підприємства «Волинський облавтодор». Працівникам установи не виплачують зарплатню вже п’ять місяців.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на слова депутата Волинської обласної ради Анатолія Філюка під час сесії Волиньради.

Депутатський запит був скерований голові Волинської облдержадміністрації Юрію Погуляйку. Депутат розповів, що запит стосується ліквідації ДП «Волинський облавтодор»: «До мене як до депутата Волинської обласної ради неодноразово зверталися жителі Камінь-Каширського району та працівники Камінь-Каширської дільниці філії «Старовижівського автодору» ДП «Волинський облавтодор» із питанням, яке турбує і органи місцевого самоврядування Камінь-Каширського району, і місцевих жителів. Це рішення державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України», яка є власником «Волинського облавтодору», щодо його ліквідації».

Анатолій Філюк зауважив, що вже працює ліквідаційна комісія, яка визначатиме подальший розвиток подій.

«Працівники облавтодору, зокрема працівники Камінь-Каширської дільниці філії «Старовижівського автодору» ДП «Волинський облавтодор», попереджені про ліквідацію установи. Хочу зауважити, що вони мають невиплату заробітної плати за п’ять місяців», – наголосив депутат.

Він висловив прохання надати доручення відповідним структурним підрозділам і службам вивчити й вирішити питання виплати заборгованості з заробітної плати всім працівникам Камінь-Каширської дільниці філії «Старовижівського автодору» ДП «Волинський облавтодор», провести консультації з громадами Камінь-Каширського району щодо подальшого збереження техніки, асфальтного заводу, піщаного кар’єру та інших матеріальних цінностей із можливістю передачі їх на баланс громади, а також працевлаштування людей.

Депутати Волинської обласної ради підтримали запит колеги.

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Теги: Волинь, ліквідація
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