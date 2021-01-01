Український бренд «засвітився» у серіалі «Секс і місто»





Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила одна з власниць бренду Катерина Зубарєва, - пише



"Розрив розривович розривів" - підписала дизайнер кадр з серіалу.



У серіалі "І просто так..." героїня актриси Крістін Девіс Шарлотта Йорк вибрала для себе одну з найпопулярніших піжам бренду. Біло-рожева в клітинку модель Party Pajama є частиною колекції Holiday Capsule'20, її вартість становить 5500 гривень.



Бренд Sleeper був заснований Катею Зубаревою і Асею Варецей у 2014 році. "Фішкою" бренду є піжами, прикрашені пір'ям на рукавах. Вже в лютому 2019 року засновниці Sleeper увійшли до європейського списку Forbes' 30 Under 30.



Серед шанувальників бренду Кеті Перрі, Брі Ларсон, Емма Робертс, Кортні Кардашіан, Хлоя Грейс Морец, Дакота, Ель Феннінг і Крістен Белл.

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