Луцький завод надав дивгуни для винищувачів ЗСУ
Сьогодні, 16:04
Луцький авіаремотний завод «Мотор» достроково відвантажив партію авіаційних двигунів АЛ-31, РД-33 для літаків СУ-27 та МіГ-29 для потреб Повітряних сил ЗС України по Державному контракту з Міністерством оборони України.
Про це інформує Вісник, посилаючись на пресслужбу держпідприємства.
«Всі зобов’язання перед МО України в 2021 році виконано повністю і з високою якістю. ДП «ЛРЗ «Мотор» готове і в подальшому виконувати завдання за призначенням, в значно більших обсягах відремонтованої продукції, для забезпеченню обороноздатності Батьківщини», – йдеться у повідомленні.
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Про це інформує Вісник, посилаючись на пресслужбу держпідприємства.
«Всі зобов’язання перед МО України в 2021 році виконано повністю і з високою якістю. ДП «ЛРЗ «Мотор» готове і в подальшому виконувати завдання за призначенням, в значно більших обсягах відремонтованої продукції, для забезпеченню обороноздатності Батьківщини», – йдеться у повідомленні.
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