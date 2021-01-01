Луцький завод надав дивгуни для винищувачів ЗСУ

Луцький авіаремотний завод «Мотор» достроково відвантажив партію авіаційних двигунів АЛ-31, РД-33 для літаків СУ-27 та МіГ-29 для потреб Повітряних сил ЗС України по Державному контракту з Міністерством оборони України.Про це інформує Вісник, посилаючись на пресслужбу держпідприємства.«Всі зобов’язання перед МО України в 2021 році виконано повністю і з високою якістю. ДП «ЛРЗ «Мотор» готове і в подальшому виконувати завдання за призначенням, в значно більших обсягах відремонтованої продукції, для забезпеченню обороноздатності Батьківщини», – йдеться у повідомленні.