Погода в Луцьку та на Волині на понеділок, 27 грудня
Сьогодні, 19:00
Увесь день у Луцьку триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
У Волинському обласному центрі з гідрометеорології прогнозують
мінливу хмарність. Синоптики попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 13-18⁰ морозу, вдень 4-9⁰ нижче нуля.
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Про це повідомляє сайт Sinoptik.
У Волинському обласному центрі з гідрометеорології прогнозують
мінливу хмарність. Синоптики попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 13-18⁰ морозу, вдень 4-9⁰ нижче нуля.
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