Погода в Луцьку та на Волині на понеділок, 27 грудня





Про це повідомляє сайт Sinoptik.



У Волинському обласному центрі з гідрометеорології прогнозують

мінливу хмарність. Синоптики попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.



Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 13-18⁰ морозу, вдень 4-9⁰ нижче нуля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увесь день у Луцьку триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.Про це повідомляє сайт Sinoptik.У Волинському обласному центрі з гідрометеорології прогнозуютьмінливу хмарність. Синоптики попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 13-18⁰ морозу, вдень 4-9⁰ нижче нуля.

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