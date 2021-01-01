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Погода в Луцьку та на Волині на понеділок, 27 грудня

Погода в Луцьку та на Волині на понеділок, 27 грудня
Увесь день у Луцьку триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

У Волинському обласному центрі з гідрометеорології прогнозують
мінливу хмарність. Синоптики попереджають водіїв про ожеледицю на дорогах.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 13-18⁰ морозу, вдень 4-9⁰ нижче нуля.

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Теги: погода, Волинь, Луцьк
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