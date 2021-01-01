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Волинянина покарали за те, що його син цькував та принижував однокласницю

Волинянина покарали за те, що його син цькував та принижував однокласницю
На Волині суд покарав батька десятикласника. У Ковельському районі суд оштрафував батька десятикласника за те, що хлопець принижував школярку-ровесницю.

Колись нахабного грубіяна лише б насварили, нині ж за булінг передбачена серйозна відповідальність, - пише газета "Волинь-нова".

Як ідеться у постанові Ратнівського суду, учень 10-А класу НВК «ЗОШ І–ІІІ ступеня» села Жиричі регулярно цькував свою однокласницю. В адмінпротоколі зазначається, що психологічний тиск, кепкування та приниження хлопець вчиняв із січня по жовтень 2021 року. Зрештою, мати школярки написала заяву до поліції.

У січні парубійко написав на адресу дівчини образливі слова та лайку в Instagram. У вересні хлопець провокував ученицю: розкидав зібране нею сміття, аби та прибирала у класі знову. У жовтні він закрив двері кабінету та не пускав дівчину в приміщення.

У суді батько неповнолітнього повністю визнав провину. Суддя Василь Лях визнав його винним у порушенні ч. 3 ст. 173–4 КУпАП (цькування учасника освітнього процесу) та призначив 850 гривень штрафу. Напевне, тепер тато навчить сина, як ставитися до однокласниць, а покарання за булінг стане уроком для інших.

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Теги: Волинь, суд
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