Волинянина покарали за те, що його син цькував та принижував однокласницю





Колись нахабного грубіяна лише б насварили, нині ж за булінг передбачена серйозна відповідальність, - пише газета



Як ідеться у постанові Ратнівського суду, учень 10-А класу НВК «ЗОШ І–ІІІ ступеня» села Жиричі регулярно цькував свою однокласницю. В адмінпротоколі зазначається, що психологічний тиск, кепкування та приниження хлопець вчиняв із січня по жовтень 2021 року. Зрештою, мати школярки написала заяву до поліції.



У січні парубійко написав на адресу дівчини образливі слова та лайку в Instagram. У вересні хлопець провокував ученицю: розкидав зібране нею сміття, аби та прибирала у класі знову. У жовтні він закрив двері кабінету та не пускав дівчину в приміщення.



У суді батько неповнолітнього повністю визнав провину. Суддя Василь Лях визнав його винним у порушенні ч. 3 ст. 173–4 КУпАП (цькування учасника освітнього процесу) та призначив 850 гривень штрафу. Напевне, тепер тато навчить сина, як ставитися до однокласниць, а покарання за булінг стане уроком для інших.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині суд покарав батька десятикласника. У Ковельському районі суд оштрафував батька десятикласника за те, що хлопець принижував школярку-ровесницю.Колись нахабного грубіяна лише б насварили, нині ж за булінг передбачена серйозна відповідальність, - пише газета "Волинь-нова" Як ідеться у постанові Ратнівського суду, учень 10-А класу НВК «ЗОШ І–ІІІ ступеня» села Жиричі регулярно цькував свою однокласницю. В адмінпротоколі зазначається, що психологічний тиск, кепкування та приниження хлопець вчиняв із січня по жовтень 2021 року. Зрештою, мати школярки написала заяву до поліції.У січні парубійко написав на адресу дівчини образливі слова та лайку в Instagram. У вересні хлопець провокував ученицю: розкидав зібране нею сміття, аби та прибирала у класі знову. У жовтні він закрив двері кабінету та не пускав дівчину в приміщення.У суді батько неповнолітнього повністю визнав провину. Суддя Василь Лях визнав його винним у порушенні ч. 3 ст. 173–4 КУпАП (цькування учасника освітнього процесу) та призначив 850 гривень штрафу. Напевне, тепер тато навчить сина, як ставитися до однокласниць, а покарання за булінг стане уроком для інших.

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