Волинь і ще одна область залишаються в «червоній» зоні





Про це йдеться у даних, опублікованих на сайті Міністерства охорони здоров'я станом на 26 грудня.



Не зважаючи на зниження показників захворюваності Волинській області не вдалося покинути "червону" зону.



Решта областей та місто Київ перебувають у "жовтій" зоні.



Як відомо, станом на 26 грудня в Україні , зафіксували 2 810 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 138 хворих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська область разом із Запорізькою залишаються у "червоній" зоні.Про це йдеться у даних, опублікованих на сайті Міністерства охорони здоров'я станом на 26 грудня.Не зважаючи на зниження показників захворюваності Волинській області не вдалося покинути "червону" зону.Решта областей та місто Київ перебувають у "жовтій" зоні.Як відомо, станом на 26 грудня в Україні , зафіксували 2 810 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 138 хворих.

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