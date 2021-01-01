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Волинь і ще одна область залишаються в «червоній» зоні

Волинь і ще одна область залишаються в «червоній» зоні
Волинська область разом із Запорізькою залишаються у "червоній" зоні.

Про це йдеться у даних, опублікованих на сайті Міністерства охорони здоров'я станом на 26 грудня.

Не зважаючи на зниження показників захворюваності Волинській області не вдалося покинути "червону" зону.

Решта областей та місто Київ перебувають у "жовтій" зоні.

Як відомо, станом на 26 грудня в Україні , зафіксували 2 810 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 138 хворих.

Волинь і ще одна область залишаються в «червоній» зоні

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Теги: Волинь, МОЗ
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