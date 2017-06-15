Навколо Володимра побудують дві нові об'їзні дороги





"Це - одне з найважливіших завдань для міста на 2022 рік, - повідомив народний депутат Ігор Гузь на своїй



У наступному році почнеться розробка проектно-кошторисної документації. Після цього до кінця 2022-го року вдасться розпочати підготовчі роботи.



Ігор Гузь зазначив, що проблематику та етапи реалізації такої ініціативи вже обговорили зі Службою автодоріг Волині, міським головою Володимира та головою Зимнівської громади.



“Нові дороги необхідні, щоб розвантажити місто під час літнього періоду, коли мешканці інших міст та областей їдуть через Володимир на Шацькі озера. Також такі шляхи необхідні, щоб дати можливість об’їжджати місто великовантажному транспорту, адже хочеться, щоб відремонтовані дороги у місті залишалися у хорошому стані”, – йдеться у дописі народного обранця.



Відтак, одна автодорога буде йти через Зимнівську громаду з шистівської об’їзної і виходити біля заправки “WOG” на вулиці Луцькій. По ній прямуватимуть автомобілі зі Львова на Луцьк та навпаки.



Друга – з’єднуватиме шистівську об’їзну з кінцем вулиці Устилузької у Володимирі (біля заправки “WOG”). Вона дозволить об’їхати місто тим, хто прямує з Нововолинська до кордону та на Шацьк чи Ковель.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2022 році у Володимирі розпочнуть реалізовувати проєкт будівництва двох об’їзних доріг навколо міста."Це - одне з найважливіших завдань для міста на 2022 рік, - повідомив народний депутатна своїй інстаграм-сторінці. У наступному році почнеться розробка проектно-кошторисної документації. Після цього до кінця 2022-го року вдасться розпочати підготовчі роботи.Ігор Гузь зазначив, що проблематику та етапи реалізації такої ініціативи вже обговорили зі Службою автодоріг Волині, міським головою Володимира та головою Зимнівської громади.“Нові дороги необхідні, щоб розвантажити місто під час літнього періоду, коли мешканці інших міст та областей їдуть через Володимир на Шацькі озера. Також такі шляхи необхідні, щоб дати можливість об’їжджати місто великовантажному транспорту, адже хочеться, щоб відремонтовані дороги у місті залишалися у хорошому стані”, – йдеться у дописі народного обранця.Відтак, одна автодорога буде йти через Зимнівську громаду з шистівської об’їзної і виходити біля заправки “WOG” на вулиці Луцькій. По ній прямуватимуть автомобілі зі Львова на Луцьк та навпаки.Друга – з’єднуватиме шистівську об’їзну з кінцем вулиці Устилузької у Володимирі (біля заправки “WOG”). Вона дозволить об’їхати місто тим, хто прямує з Нововолинська до кордону та на Шацьк чи Ковель.

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