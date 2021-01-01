У формі ромба: НБУ вводить в обіг нові монети

30 грудня Національний банк України вводить в обіг незвичайні монети у формі ромба, номіналом у 10 гривень.Про це йдеться на сайті НБУ.Набір із чотирьох монет "Козацькі клейноди" вироблено зі срібла. Їх продаватимуть у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці та в дерев`яному футлярі."Історична традиція впродовж віків визначила перелік клейнодів Війська Запорозького – прапор, булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, каламар тощо. Саме гетьманські печатки – невід’ємні атрибути влади гетьманівтанесуть смисловий акцент набору монет і представляють козацьку добу від її зародження до присмерку й уособлюють потужні історичні пласти", — йдеться в повідомленні регулятора.На аверсі монет вгорі розміщений герб нашої держави, під ним – напис "Україна". На трьох монетах ліворуч, на одній – праворуч буде позначено номінал, знизу – рік карбування, маса, позначення металу та його проби й логотип Банкнотно-монетного двору НБУ. На монетах зображений козак, козацькі клейноди та інші артефакти епохи.На реверсі монет є гетьманські печатки (елемент оздоблення – локальна позолота), а також напис "Козацькі клейноди". Загальний тираж "Козацьких клейнод" у двох версіях футлярів – 2000 штук. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 124,4 г.Національний банк поки що не повідомляє, скільки коштуватимуть монети. До того ж, не відомо, коли вони надійдуть у продаж.