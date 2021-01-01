вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У формі ромба: НБУ вводить в обіг нові монети

У формі ромба: НБУ вводить в обіг нові монети
30 грудня Національний банк України вводить в обіг незвичайні монети у формі ромба, номіналом у 10 гривень.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Набір із чотирьох монет "Козацькі клейноди" вироблено зі срібла. Їх продаватимуть у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці та в дерев`яному футлярі.

Монети присвячені атрибутам влади козацької доби – клейнодам.

"Історична традиція впродовж віків визначила перелік клейнодів Війська Запорозького – прапор, булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, каламар тощо. Саме гетьманські печатки – невід’ємні атрибути влади гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського несуть смисловий акцент набору монет і представляють козацьку добу від її зародження до присмерку й уособлюють потужні історичні пласти", — йдеться в повідомленні регулятора.

Як виглядають монети?
На аверсі монет вгорі розміщений герб нашої держави, під ним – напис "Україна". На трьох монетах ліворуч, на одній – праворуч буде позначено номінал, знизу – рік карбування, маса, позначення металу та його проби й логотип Банкнотно-монетного двору НБУ. На монетах зображений козак Мамай, козацькі клейноди та інші артефакти епохи.
У формі ромба: НБУ вводить в обіг нові монети

На реверсі монет є гетьманські печатки (елемент оздоблення – локальна позолота), а також напис "Козацькі клейноди". Загальний тираж "Козацьких клейнод" у двох версіях футлярів – 2000 штук. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 124,4 г.

Продаж монет
Національний банк поки що не повідомляє, скільки коштуватимуть монети. До того ж, не відомо, коли вони надійдуть у продаж.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нові монети, ромб, НБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У формі ромба: НБУ вводить в обіг нові монети
Сьогодні, 01:31
27 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині визначили кращих боксерів у турнірі, присвяченому українським воїнам
26 грудень, 23:28
Навколо Володимра побудують дві нові об'їзні дороги
26 грудень, 22:27
У лісі біля Києва знайшли вбитим голову правління санаторію «Червона Калина»
26 грудень, 21:23
Схожі новини
НБУ випустить пам’ятну банкноту із зображенням в’їзної вежі Луцького замку НБУ випустить пам’ятну банкноту із зображенням в’їзної вежі Луцького замку
16 листопад, 15:59
Захист від колекторів: першу компанію оштрафували на 100 тисяч Захист від колекторів: першу компанію оштрафували на 100 тисяч
04 жовтень, 08:14
Як в Україні обміняти зношені, вилучені з обігу або пошкоджені банкноти та монети Як в Україні обміняти зношені, вилучені з обігу або пошкоджені банкноти та монети
30 серпень, 18:43
В Україні з'явилася нова 5-гривнева монета В Україні з'явилася нова 5-гривнева монета
11 серпень, 04:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У формі ромба: НБУ вводить в обіг нові монети
Сьогодні, 01:31
 0
27 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині визначили кращих боксерів у турнірі, присвяченому українським воїнам
26 грудень, 23:28
 0
Навколо Володимра побудують дві нові об'їзні дороги
26 грудень, 22:27
 0
У лісі біля Києва знайшли вбитим голову правління санаторію «Червона Калина»
26 грудень, 21:23
 0
Медіа
відео
1/8