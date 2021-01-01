У формі ромба: НБУ вводить в обіг нові монети
Сьогодні, 01:31
30 грудня Національний банк України вводить в обіг незвичайні монети у формі ромба, номіналом у 10 гривень.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Набір із чотирьох монет "Козацькі клейноди" вироблено зі срібла. Їх продаватимуть у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці та в дерев`яному футлярі.
Монети присвячені атрибутам влади козацької доби – клейнодам.
"Історична традиція впродовж віків визначила перелік клейнодів Війська Запорозького – прапор, булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, каламар тощо. Саме гетьманські печатки – невід’ємні атрибути влади гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського несуть смисловий акцент набору монет і представляють козацьку добу від її зародження до присмерку й уособлюють потужні історичні пласти", — йдеться в повідомленні регулятора.
Як виглядають монети?
На аверсі монет вгорі розміщений герб нашої держави, під ним – напис "Україна". На трьох монетах ліворуч, на одній – праворуч буде позначено номінал, знизу – рік карбування, маса, позначення металу та його проби й логотип Банкнотно-монетного двору НБУ. На монетах зображений козак Мамай, козацькі клейноди та інші артефакти епохи.
На реверсі монет є гетьманські печатки (елемент оздоблення – локальна позолота), а також напис "Козацькі клейноди". Загальний тираж "Козацьких клейнод" у двох версіях футлярів – 2000 штук. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 124,4 г.
Продаж монет
Національний банк поки що не повідомляє, скільки коштуватимуть монети. До того ж, не відомо, коли вони надійдуть у продаж.
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Про це йдеться на сайті НБУ.
Набір із чотирьох монет "Козацькі клейноди" вироблено зі срібла. Їх продаватимуть у футлярі з флоковим покривом у сувенірній упаковці та в дерев`яному футлярі.
Монети присвячені атрибутам влади козацької доби – клейнодам.
"Історична традиція впродовж віків визначила перелік клейнодів Війська Запорозького – прапор, булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, каламар тощо. Саме гетьманські печатки – невід’ємні атрибути влади гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського несуть смисловий акцент набору монет і представляють козацьку добу від її зародження до присмерку й уособлюють потужні історичні пласти", — йдеться в повідомленні регулятора.
Як виглядають монети?
На аверсі монет вгорі розміщений герб нашої держави, під ним – напис "Україна". На трьох монетах ліворуч, на одній – праворуч буде позначено номінал, знизу – рік карбування, маса, позначення металу та його проби й логотип Банкнотно-монетного двору НБУ. На монетах зображений козак Мамай, козацькі клейноди та інші артефакти епохи.
На реверсі монет є гетьманські печатки (елемент оздоблення – локальна позолота), а також напис "Козацькі клейноди". Загальний тираж "Козацьких клейнод" у двох версіях футлярів – 2000 штук. Маса дорогоцінного металу в чистоті – 124,4 г.
Продаж монет
Національний банк поки що не повідомляє, скільки коштуватимуть монети. До того ж, не відомо, коли вони надійдуть у продаж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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