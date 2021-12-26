У лісі біля Києва знайшли вбитим голову правління санаторію «Червона Калина»
Сьогодні, 21:23
Вбили голову правління санаторію «Червона Калина», що неподалік Рівного та Луцька (на відстані 60 км, - ред.), Ярослава Сивого. Його тіло знайшли сьогодні у лісі на Обухівській трасі, яка розташована за кілька десятків кілометрів від Києва.
Про це пишуть «Рівненські новини».
20 грудня чоловік поїхав до Києва й через кілька годин перестав виходити на зв’язок. В той момент з його картки почали зникати гроші.
Інформацію про вбивство підтвердив брат загиблого Руслан Сивий.
«Нелюди вбили мого Брата Ярослава. Самого доброго Брата у світі», – написав Руслан Сивий.
Ярославу Сивому цьогоріч виповнилося 50 років.
Впродовж тижня у Києві проводилися інтенсивні пошуки з залученням усіх можливих служб.
Правоохоронці повідомили, що наразі встановлюються усі обставини вбивства.
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Про це пишуть «Рівненські новини».
20 грудня чоловік поїхав до Києва й через кілька годин перестав виходити на зв’язок. В той момент з його картки почали зникати гроші.
Інформацію про вбивство підтвердив брат загиблого Руслан Сивий.
«Нелюди вбили мого Брата Ярослава. Самого доброго Брата у світі», – написав Руслан Сивий.
Ярославу Сивому цьогоріч виповнилося 50 років.
Впродовж тижня у Києві проводилися інтенсивні пошуки з залученням усіх можливих служб.
Правоохоронці повідомили, що наразі встановлюються усі обставини вбивства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
значить Ігор скоро купить червону калину
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