У лісі біля Києва знайшли вбитим голову правління санаторію «Червона Калина»

Ярослава Сивого. Його тіло знайшли сьогодні у лісі на Обухівській трасі, яка розташована за кілька десятків кілометрів від Києва.



Про це пишуть «



20 грудня чоловік поїхав до Києва й через кілька годин перестав виходити на зв’язок. В той момент з його картки почали зникати гроші.



Інформацію про вбивство підтвердив брат загиблого Руслан Сивий.



«Нелюди вбили мого Брата Ярослава. Самого доброго Брата у світі», – написав Руслан Сивий.



Ярославу Сивому цьогоріч виповнилося 50 років.



Впродовж тижня у Києві проводилися інтенсивні пошуки з залученням усіх можливих служб.



Правоохоронці повідомили, що наразі встановлюються усі обставини вбивства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вбили голову правління санаторію «Червона Калина», що неподалік Рівного та Луцька (на відстані 60 км, - ред.),Його тіло знайшли сьогодні у лісі на Обухівській трасі, яка розташована за кілька десятків кілометрів від Києва.Про це пишуть « Рівненські новини ».20 грудня чоловік поїхав до Києва й через кілька годин перестав виходити на зв’язок. В той момент з його картки почали зникати гроші.Інформацію про вбивство підтвердив брат загиблого«Нелюди вбили мого Брата Ярослава. Самого доброго Брата у світі», – написав Руслан Сивий.Ярославу Сивому цьогоріч виповнилося 50 років.Впродовж тижня у Києві проводилися інтенсивні пошуки з залученням усіх можливих служб.Правоохоронці повідомили, що наразі встановлюються усі обставини вбивства.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію