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У лісі біля Києва знайшли вбитим голову правління санаторію «Червона Калина»

У лісі біля Києва знайшли вбитим голову правління санаторію «Червона Калина»
Вбили голову правління санаторію «Червона Калина», що неподалік Рівного та Луцька (на відстані 60 км, - ред.), Ярослава Сивого. Його тіло знайшли сьогодні у лісі на Обухівській трасі, яка розташована за кілька десятків кілометрів від Києва.

Про це пишуть «Рівненські новини».

20 грудня чоловік поїхав до Києва й через кілька годин перестав виходити на зв’язок. В той момент з його картки почали зникати гроші.

Інформацію про вбивство підтвердив брат загиблого Руслан Сивий.

«Нелюди вбили мого Брата Ярослава. Самого доброго Брата у світі», – написав Руслан Сивий.

Ярославу Сивому цьогоріч виповнилося 50 років.

Впродовж тижня у Києві проводилися інтенсивні пошуки з залученням усіх можливих служб.

Правоохоронці повідомили, що наразі встановлюються усі обставини вбивства.

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Теги: Сивий, вбили
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Коментарі 1
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значить Ігор скоро купить червону калину
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Сьогодні, 20:03
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