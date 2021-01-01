На Волині визначили кращих боксерів у турнірі, присвяченому українським воїнам
Сьогодні, 23:28
У святкові вихідні, 25 та 26 грудня, у Володимирі відбувся турнір з боксу на кубок СК «Любарт».
На ринзі змагалися у двобоях спортсмени 2005-2013 років народження. Турнір відбувався у Центрі культури Володимира зібрав 162 учасники з 12 міст Волинської, Рівненської та Львівської областей.
Із визначною спортивною подією володимирських боксерів та гостей міста привітав і командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко, вручивши голові Федерації боксу Волині та засновнику спортивного клубу «Любарт» Володимиру Подзізею мотиваційний прапор Князівської бригади та бригадний мерч.
"Сила духу і м’язів, воля до перемоги, цілеспрямованість, вміння акумулювати сили і правильно їх розподіляти під час атаки, бити точно в ціль, - це ті якості, які допомагають і на рингу, і на фронті. А розвиток дитячого спорту, зокрема, боксу, - це надзвичайний вклад у юних українців і майбутніх захисників Батьківщини. Клуб «Любарт» уже давно є одним з найкращих спортивних клубів не лише Волині, а й України. І, що особливо приємно, активно співпрацює з військовими, неодноразово ставав ініціатором та організовував змагання з боксу і серед військовослужбовців, в яких боксери з нашої Князівської бригади здобували перемоги, - зазначив Олександр Петрович, вітаючи учасників змагань.
Під час змагань вихованці спортивного клубу «Любарт» впевнено вибороли 14 перемог на рингу, здобувши беззаперечну командну перемогу в боксерському турнірі.
Командні місця розподілились таким чином:
1 місце - СК Любарт - 14;
2 місце - м. Луцьк - 12;
3 місце - розділили Горохів, Ківерці, Червоноград, Заболоття - по 4.
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На ринзі змагалися у двобоях спортсмени 2005-2013 років народження. Турнір відбувався у Центрі культури Володимира зібрав 162 учасники з 12 міст Волинської, Рівненської та Львівської областей.
Із визначною спортивною подією володимирських боксерів та гостей міста привітав і командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко, вручивши голові Федерації боксу Волині та засновнику спортивного клубу «Любарт» Володимиру Подзізею мотиваційний прапор Князівської бригади та бригадний мерч.
"Сила духу і м’язів, воля до перемоги, цілеспрямованість, вміння акумулювати сили і правильно їх розподіляти під час атаки, бити точно в ціль, - це ті якості, які допомагають і на рингу, і на фронті. А розвиток дитячого спорту, зокрема, боксу, - це надзвичайний вклад у юних українців і майбутніх захисників Батьківщини. Клуб «Любарт» уже давно є одним з найкращих спортивних клубів не лише Волині, а й України. І, що особливо приємно, активно співпрацює з військовими, неодноразово ставав ініціатором та організовував змагання з боксу і серед військовослужбовців, в яких боксери з нашої Князівської бригади здобували перемоги, - зазначив Олександр Петрович, вітаючи учасників змагань.
Під час змагань вихованці спортивного клубу «Любарт» впевнено вибороли 14 перемог на рингу, здобувши беззаперечну командну перемогу в боксерському турнірі.
Командні місця розподілились таким чином:
1 місце - СК Любарт - 14;
2 місце - м. Луцьк - 12;
3 місце - розділили Горохів, Ківерці, Червоноград, Заболоття - по 4.
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