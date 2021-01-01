На Волині визначили кращих боксерів у турнірі, присвяченому українським воїнам

У святкові вихідні, 25 та 26 грудня, у Володимирі відбувся турнір з боксу на кубок СК «Любарт».На ринзі змагалися у двобоях спортсмени 2005-2013 років народження. Турнір відбувався у Центрі культури Володимира зібрав 162 учасники з 12 міст Волинської, Рівненської та Львівської областей.Із визначною спортивною подією володимирських боксерів та гостей міста привітав і командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник, вручивши голові Федерації боксу Волині та засновнику спортивного клубу «Любарт»мотиваційний прапор Князівської бригади та бригадний мерч."Сила духу і м’язів, воля до перемоги, цілеспрямованість, вміння акумулювати сили і правильно їх розподіляти під час атаки, бити точно в ціль, - це ті якості, які допомагають і на рингу, і на фронті. А розвиток дитячого спорту, зокрема, боксу, - це надзвичайний вклад у юних українців і майбутніх захисників Батьківщини. Клуб «Любарт» уже давно є одним з найкращих спортивних клубів не лише Волині, а й України. І, що особливо приємно, активно співпрацює з військовими, неодноразово ставав ініціатором та організовував змагання з боксу і серед військовослужбовців, в яких боксери з нашої Князівської бригади здобували перемоги, - зазначив Олександр Петрович, вітаючи учасників змагань.Під час змагань вихованці спортивного клубу «Любарт» впевнено вибороли 14 перемог на рингу, здобувши беззаперечну командну перемогу в боксерському турнірі.Командні місця розподілились таким чином:1 місце - СК Любарт - 14;2 місце - м. Луцьк - 12;3 місце - розділили Горохів, Ківерці, Червоноград, Заболоття - по 4.