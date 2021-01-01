27 грудня на Волині: гортаючи календар

День народження 27 грудня відзначають народний депутат України шостого скликання, волинянин(на фото) та журналістУ понеділок, 27 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Іларіон, Микола, Філімон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Сьогодні, 27 грудня, віряни відзначають День апостола та євангеліста Іоанна. А у світі відзначають День вирізання сніжинок.На Волині цього дня 79 років тому народився журналіст, редактор, політик, громадський діяч, публіцист, письменник, беззмінний редактор газети «Волинь»(1935 -1996 роки).27 грудня 1981 року здали в експлуатацію Луцький завод великопанельного домобудування.27 грудня 1996 року вийшов перший номер правонаступниці «Народної трибуни» – газети «Сім’я і дім».не рекомендується вирушати в далеку дорогудень погано підходить для спонтанних покупокалкоголь у цей день може завдати непоправної шкоди здоров'ю