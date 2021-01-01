Озвучили вартість справжньої червоної ікри





Про це Олена Куликова.



“При покупці ікри орієнтуємось на ціну, не женемося за дешевизною”, – підкреслила вона.



Як пояснила експертка, червону ікру умовно можна розділити на два класи – з риби, вирощеної штучним шляхом (форель), та з дикої риби (горбуша або нерка). Різниця в ціні між найдешевшою та найдорожчою ікрою може становити близько 1000 гривень.



Так, якісна ікра форелі коштуватиме 1400 за кілограм, або 112 гривень за 80-грамову баночку. Горбуші – 2000 гривень за кілограм (160 гривень за баночку), а нерки – 2500 гривень за кілограм (200 гривень за баночку).



“Якщо ікра коштує у цих межах, то, за великим рахунком, це нормально. Дуже дешеву не варто купувати”, – зауважила експертка.



Вона додала, що важливо звертати увагу і на термін придатності ікри з огляду на періоди нересту лососевих риб.



“Нерест лососевих відбувається з липня по вересень, і якщо на баночці стоїть дата виробництва в межах цього періоду, ми розуміємо, що у нас свіжа ікра”, – пояснила Куликова.



Вона додала, що ікра, виготовлена із замороженої сировини, також може бути якісною. “Є маса підприємств, які виловлюють рибу і відразу її заморожують, а потім з неї роблять ікру”, – повідомила експертка.



Куликова також закликала уникати ікри, до складу якої входить консервант уротропін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якісна червона ікра горбуші не може коштувати дешевше за 2000 гривень за кілограм, тобто 160 гривень за баночку вагою 80 грамів. Занадто дешева ікра може виявитися підробкою.Про це OBOZREVATEL розповіла голова правління асоціації “Споживча довіра”“При покупці ікри орієнтуємось на ціну, не женемося за дешевизною”, – підкреслила вона.Як пояснила експертка, червону ікру умовно можна розділити на два класи – з риби, вирощеної штучним шляхом (форель), та з дикої риби (горбуша або нерка). Різниця в ціні між найдешевшою та найдорожчою ікрою може становити близько 1000 гривень.Так, якісна ікра форелі коштуватиме 1400 за кілограм, або 112 гривень за 80-грамову баночку. Горбуші – 2000 гривень за кілограм (160 гривень за баночку), а нерки – 2500 гривень за кілограм (200 гривень за баночку).“Якщо ікра коштує у цих межах, то, за великим рахунком, це нормально. Дуже дешеву не варто купувати”, – зауважила експертка.Вона додала, що важливо звертати увагу і на термін придатності ікри з огляду на періоди нересту лососевих риб.“Нерест лососевих відбувається з липня по вересень, і якщо на баночці стоїть дата виробництва в межах цього періоду, ми розуміємо, що у нас свіжа ікра”, – пояснила Куликова.Вона додала, що ікра, виготовлена із замороженої сировини, також може бути якісною. “Є маса підприємств, які виловлюють рибу і відразу її заморожують, а потім з неї роблять ікру”, – повідомила експертка.Куликова також закликала уникати ікри, до складу якої входить консервант уротропін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію