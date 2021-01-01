У Луцьку презентували фільм про волинську дзвонарку.ВІДЕО

У Луцьку показали прем’єру фільму про ініціаторку фестивалю дзвонового мистецтва, колекціонерку дзвонів, науковцю і дзвонарку. Авторка фільму –розповіла Суспільному, що зйомки тривали рік.Документальну стрічку приурочили до 75-річчя Галини Марчук.Автори назвали документальний фільм "Від автогаража до науковця через кінобудку". Авторка фільму Руслана Мельник пояснює: колекціонерка у минулому змінила декілька професій. Галина Марчук була автомеханіком, кінооператором, науковицею, тридцять років віддала захопленню дзвонартсвом, стала студенткою у 60."Вважаю, що ця людина варта уваги в нашому місті і поваги і визнання і тому створився цей фільм. Зйомки проводили і в Луцькому замку і в Сонячній кав’ярні, і в Жидичинському монастирі. І в кіностудії Волинь, і в бібліотеці номер 11, різні локації були", – каже авторка стрічки.Режисурою та монтажем фільму займалась. Над фільмом такого масштабу працювала вперше. "Почувши її історію, як вона пройшла від автогаража до науковця, це не кожному вдається. Склалась цікава художня думка, як це показати і розказати в короткому форматі", – розповіла режисерка. Додає: Монтаж тривав майже тиждень."В радянський час дзвони були заборонені по церквах і церкви руйнувались. В дитинстві дзвонів я жодного разу не чула", – розповіла Суспільному Галина Марчук. Жінка каже: вперше дзвін почула у 1980-х роках, коли прийшла працювати науковим співробітником у Державний історико-культурний заповідник Луцька.Галина Марчук розповіла, як за радянських часів вперше дзвонила на відновленій дзвінниці у луцькому Соборі. Спершу вчилася грати на дзвонах без звуку – язики дзвонів замотували у рушник."12 годин ночі, Пасха, я піднялась на дзвіницю, і отець дав благословення і я почала дзвонити. Звичайно, для людей був шок. Попадали на коліна, взмолились. Я не могла до тями дійти, бо то перший раз я так привселюдно на людях дзвонила. То був 89-й рік", – пригадує жінка. Каже: за ту гру її пізніше викликали на допит в обком.Згодом Галина Марчук стала однією з ініціаторок і збирачів колекції дзвонів у музеї Луцького замку. Започаткувала фестиваль дзвонового мистецтва "Благовіст Волині", створила науково-методичний центр дзвонового мистецтва, зібрала колекцію з понад 350 сувенірних дзвоників та почала писати публікації в наукові збірники. Торік видала книгу "Дзвони: повернення до витоків".Фільм про дзвонарку автори стрічки планують викласти у відкритому доступі в мережі інтернет, – розповіла авторка Руслана Мельник.