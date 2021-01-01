В Україні за добу – менш як 2 тисячі випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:07
Минулої доби в Україні виявили 1 864 нових випадків коронавірусу.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
«За добу 26 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 1 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 138, медпрацівників – 12)», – йдеться у повідомленні.
Також за останню добу госпіталізовано 1 053 особи, летальних випадків – 133, одужало – 4 527.
За весь час пандемії в країні захворіли – 3 646 988, одужали – 3 432 739, летальних випадків – 94 971, проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
«За добу 26 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 1 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 138, медпрацівників – 12)», – йдеться у повідомленні.
Також за останню добу госпіталізовано 1 053 особи, летальних випадків – 133, одужало – 4 527.
За весь час пандемії в країні захворіли – 3 646 988, одужали – 3 432 739, летальних випадків – 94 971, проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 27 грудня
Сьогодні, 09:31
В Україні за добу – менш як 2 тисячі випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:07
У Луцьку презентували фільм про волинську дзвонарку.ВІДЕО
Сьогодні, 05:16
Озвучили вартість справжньої червоної ікри
Сьогодні, 03:16
Медіа