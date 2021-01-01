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В Україні за добу – менш як 2 тисячі випадків коронавірусу

В Україні за добу – менш як 2 тисячі випадків коронавірусу
Минулої доби в Україні виявили 1 864 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«За добу 26 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 1 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 138, медпрацівників – 12)», – йдеться у повідомленні.

Також за останню добу госпіталізовано 1 053 особи, летальних випадків – 133, одужало – 4 527.

За весь час пандемії в країні захворіли – 3 646 988, одужали – 3 432 739, летальних випадків – 94 971, проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842.

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