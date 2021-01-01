Курс валют у Луцьку на 27 грудня
Сьогодні, 09:31
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 27 грудня, такий: купівля - 27.00, продаж – 27,25.
Євро купують за 30,35грн, продають за 30,
Щодо польського злотого, то його купують за 6,35, продають за 6,55грн.
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Євро купують за 30,35грн, продають за 30,
Щодо польського злотого, то його купують за 6,35, продають за 6,55грн.
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