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Курс валют у Луцьку на 27 грудня

Курс валют у Луцьку на 27 грудня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на понеділок, 27 грудня, такий: купівля - 27.00, продаж – 27,25.

Євро купують за 30,35грн, продають за 30,

Щодо польського злотого, то його купують за 6,35, продають за 6,55грн.

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Теги: Курс валют
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