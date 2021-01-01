За добу на Волині підтвердили 91 новий випадок COVID-19, одна людина померла

За останню добу на Волині підтвердили 91 новий випадок коронавірусної інфекції. Одна людина померла. Про ситуацію із захворюваністю станом на 27 грудня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Луцький район – 69 хворих:- Луцька ТГ – 60 хворих- Боратинська ТГ – 1 хворий- Горохівська ТГ – 2 хворих- Ківерцівське ТГ – 2 хворих- Мар’янівська ТГ – 1 хворий- Підгайцівська ТГ – 3 хворих- Володимир-Волинський район – 6 хворих:Локачинська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 5 хворихКамінь-Каширський район – 5 хворих:Камінь-Каширська ТГ -2 хворихМаневицька – 1 хворийПрилісненська ТГ – 1 хворийСошичненська Тг – 1 хворийКовельський район – 11 хворих:Голобська ТГ – 1 хворийГоловненська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 4 хворихЛюбомльська ТГ – 3 хворихПоворська ТГ – 1 хворийШацька ТГ – 1 хворий.Госпіталізовано – 12 хворих, 79 – лікується амбулаторно.Усього станом на 27 грудня в області зареєстровано 103 320 випадків.Одужало – 99 071 особа (за останню добу – 224).Летальних випадків (осіб) – 2159, з них за останню добу – 1:Луцький район – 1 випадок: Луцька ТГ (1).Методом ПЛР всього обстежено 406168 осіб, за останню добу – 33 особи.За добу 26 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 757 щеплень. Першою дозою щеплено 220 осіб та другою дозою – 537 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 319 867 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 283 989 людей, додаткову дозу – 9 людей. Загалом проведено 603 865 щеплень.