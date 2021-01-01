За добу на Волині підтвердили 91 новий випадок COVID-19, одна людина померла
Сьогодні, 10:58
За останню добу на Волині підтвердили 91 новий випадок коронавірусної інфекції. Одна людина померла. Про ситуацію із захворюваністю станом на 27 грудня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 69 хворих:
- Луцька ТГ – 60 хворих
- Боратинська ТГ – 1 хворий
- Горохівська ТГ – 2 хворих
- Ківерцівське ТГ – 2 хворих
- Мар’янівська ТГ – 1 хворий
- Підгайцівська ТГ – 3 хворих
- Володимир-Волинський район – 6 хворих:
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Камінь-Каширський район – 5 хворих:
Камінь-Каширська ТГ -2 хворих
Маневицька – 1 хворий
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Сошичненська Тг – 1 хворий
Ковельський район – 11 хворих:
Голобська ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 4 хворих
Любомльська ТГ – 3 хворих
Поворська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 1 хворий.
Госпіталізовано – 12 хворих, 79 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 27 грудня в області зареєстровано 103 320 випадків.
Одужало – 99 071 особа (за останню добу – 224).
Летальних випадків (осіб) – 2159, з них за останню добу – 1:
Луцький район – 1 випадок: Луцька ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежено 406168 осіб, за останню добу – 33 особи.
За добу 26 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 757 щеплень. Першою дозою щеплено 220 осіб та другою дозою – 537 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 319 867 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 283 989 людей, додаткову дозу – 9 людей. Загалом проведено 603 865 щеплень.
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Луцький район – 69 хворих:
- Луцька ТГ – 60 хворих
- Боратинська ТГ – 1 хворий
- Горохівська ТГ – 2 хворих
- Ківерцівське ТГ – 2 хворих
- Мар’янівська ТГ – 1 хворий
- Підгайцівська ТГ – 3 хворих
- Володимир-Волинський район – 6 хворих:
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Камінь-Каширський район – 5 хворих:
Камінь-Каширська ТГ -2 хворих
Маневицька – 1 хворий
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Сошичненська Тг – 1 хворий
Ковельський район – 11 хворих:
Голобська ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 4 хворих
Любомльська ТГ – 3 хворих
Поворська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 1 хворий.
Госпіталізовано – 12 хворих, 79 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 27 грудня в області зареєстровано 103 320 випадків.
Одужало – 99 071 особа (за останню добу – 224).
Летальних випадків (осіб) – 2159, з них за останню добу – 1:
Луцький район – 1 випадок: Луцька ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежено 406168 осіб, за останню добу – 33 особи.
За добу 26 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 757 щеплень. Першою дозою щеплено 220 осіб та другою дозою – 537 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 319 867 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 283 989 людей, додаткову дозу – 9 людей. Загалом проведено 603 865 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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