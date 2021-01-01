вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За добу на Волині підтвердили 91 новий випадок COVID-19, одна людина померла

За добу на Волині підтвердили 91 новий випадок COVID-19, одна людина померла
За останню добу на Волині підтвердили 91 новий випадок коронавірусної інфекції. Одна людина померла. Про ситуацію із захворюваністю станом на 27 грудня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Луцький район – 69 хворих:

- Луцька ТГ – 60 хворих
- Боратинська ТГ – 1 хворий
- Горохівська ТГ – 2 хворих
- Ківерцівське ТГ – 2 хворих
- Мар’янівська ТГ – 1 хворий
- Підгайцівська ТГ – 3 хворих
- Володимир-Волинський район – 6 хворих:

Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Камінь-Каширський район – 5 хворих:

Камінь-Каширська ТГ -2 хворих
Маневицька – 1 хворий
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Сошичненська Тг – 1 хворий
Ковельський район – 11 хворих:

Голобська ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 4 хворих
Любомльська ТГ – 3 хворих
Поворська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 1 хворий.

Госпіталізовано – 12 хворих, 79 – лікується амбулаторно.

Усього станом на 27 грудня в області зареєстровано 103 320 випадків.

Одужало – 99 071 особа (за останню добу – 224).

Летальних випадків (осіб) – 2159, з них за останню добу – 1:

Луцький район – 1 випадок: Луцька ТГ (1).

Методом ПЛР всього обстежено 406168 осіб, за останню добу – 33 особи.

За добу 26 грудня 2021 року проти COVID-19 в області проведено 757 щеплень. Першою дозою щеплено 220 осіб та другою дозою – 537 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 319 867 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 283 989 людей, додаткову дозу – 9 людей. Загалом проведено 603 865 щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві затримали підозрюваних у вбивстві головлікаря санаторію поблизу Луцька
Сьогодні, 11:54
За добу на Волині підтвердили 91 новий випадок COVID-19, одна людина померла
Сьогодні, 10:58
Вирішив сам поїхати до бабусі: у Луцьку 6-річного хлопчика, який загубився, повернули батькам
Сьогодні, 10:47
Сховав у шкарпетці: на волинській митниці затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 10:24
Курс валют у Луцьку на 27 грудня
Сьогодні, 09:31
Схожі новини
126 хворих та одна смерть: у яких громадах на Волині виявили випадки захворювання на COVID-19 126 хворих та одна смерть: у яких громадах на Волині виявили випадки захворювання на COVID-19
26 грудень, 10:42
Ранок 26 грудня: в Україні за добу виявили 2 810 випадків коронавірусу Ранок 26 грудня: в Україні за добу виявили 2 810 випадків коронавірусу
26 грудень, 09:19
Голубовська розповіла про нові особливості COVID-19, викликаного штамом Омікрон Голубовська розповіла про нові особливості COVID-19, викликаного штамом Омікрон
26 грудень, 05:00
За добу на Волині виявили 203 нові випадки коронавірусу, четверо людей померло За добу на Волині виявили 203 нові випадки коронавірусу, четверо людей померло
25 грудень, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві затримали підозрюваних у вбивстві головлікаря санаторію поблизу Луцька
Сьогодні, 11:54
 0
За добу на Волині підтвердили 91 новий випадок COVID-19, одна людина померла
Сьогодні, 10:58
 0
Вирішив сам поїхати до бабусі: у Луцьку 6-річного хлопчика, який загубився, повернули батькам
Сьогодні, 10:47
 0
Сховав у шкарпетці: на волинській митниці затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 10:24
 0
Курс валют у Луцьку на 27 грудня
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8