Особливі діджей-сети і запальні танці: яким був другий день фестивалю «Вітраж Вікенд». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:50
Протягом двох днів у Луцьку тривав сітіфест «Вітраж Вікенд».
Дійство, організатори якого мали на меті зібрати усе і усіх найпрогресивніших у Луцьку, започаткувало абсолютно новий формат заходів для нашого міста. Утім, із кількості відвідувачів та відгуків вже можна констатувати: формат, який лучанам дуже «зайшов».
На «Вітраж Вікенді» не було промов представників влади, довгих подяк спонсорам й офіціозу загалом. Тут у теплій атмосфері за чашкою какао або глінтвейну спілкувалися про Рідзво, волинську ментальність, кінематограф та на інші цікаві теми, купували унікальні вироби місцевих виробників, слухали оркестр, фотографувалися з ельфами і Бед Сантою.
Учора, 26 грудня, особливо гарячими, хоч і на території доволі холодної промзони, були зони діджеїв і танцпол.
Треки для учасників «Вітраж Вікенду» ставили команда будівельної компанії «Інвестор», подружжя з Partyzan Team, відомі фотографи Роман Домбровський та Варвара Шевчук, адвокат Олег Огородник. Особливо ж фестивальникам сподобалися танці під музику бізнесмена Володимира Луцика та його особливої доньки Софії.
Софія – дівчинка з ДЦП, які днями виповниться 9 років. Разом із татом вона розважала гостей «Вітражу» своїм улюбленими треками. Емоції, які у неї викликав захват людей, які відривалися під її музику і аплодували, були просто неймовірними й одразу «заряджали» позитивом усіх присутніх.
Невдовзі організатори підсумують результати фестивалю, а виручені від продажу квитків кошти спрямують на підтримку проектів Фонду боротьби з раком.
Пропонуємо фоторепортаж з другого дня фестивалю «Вітраж Вікенд».
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Дійство, організатори якого мали на меті зібрати усе і усіх найпрогресивніших у Луцьку, започаткувало абсолютно новий формат заходів для нашого міста. Утім, із кількості відвідувачів та відгуків вже можна констатувати: формат, який лучанам дуже «зайшов».
На «Вітраж Вікенді» не було промов представників влади, довгих подяк спонсорам й офіціозу загалом. Тут у теплій атмосфері за чашкою какао або глінтвейну спілкувалися про Рідзво, волинську ментальність, кінематограф та на інші цікаві теми, купували унікальні вироби місцевих виробників, слухали оркестр, фотографувалися з ельфами і Бед Сантою.
Учора, 26 грудня, особливо гарячими, хоч і на території доволі холодної промзони, були зони діджеїв і танцпол.
Треки для учасників «Вітраж Вікенду» ставили команда будівельної компанії «Інвестор», подружжя з Partyzan Team, відомі фотографи Роман Домбровський та Варвара Шевчук, адвокат Олег Огородник. Особливо ж фестивальникам сподобалися танці під музику бізнесмена Володимира Луцика та його особливої доньки Софії.
Софія – дівчинка з ДЦП, які днями виповниться 9 років. Разом із татом вона розважала гостей «Вітражу» своїм улюбленими треками. Емоції, які у неї викликав захват людей, які відривалися під її музику і аплодували, були просто неймовірними й одразу «заряджали» позитивом усіх присутніх.
Невдовзі організатори підсумують результати фестивалю, а виручені від продажу квитків кошти спрямують на підтримку проектів Фонду боротьби з раком.
Пропонуємо фоторепортаж з другого дня фестивалю «Вітраж Вікенд».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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