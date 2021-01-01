Особливі діджей-сети і запальні танці: яким був другий день фестивалю «Вітраж Вікенд». ФОТОРЕПОРТАЖ

Протягом двох днів у Луцьку тривав сітіфест «Вітраж Вікенд».Дійство, організатори якого мали на меті зібрати усе і усіх найпрогресивніших у Луцьку, започаткувало абсолютно новий формат заходів для нашого міста. Утім, із кількості відвідувачів та відгуків вже можна констатувати: формат, який лучанам дуже «зайшов».На «Вітраж Вікенді» не було промов представників влади, довгих подяк спонсорам й офіціозу загалом. Тут у теплій атмосфері за чашкою какао або глінтвейну спілкувалися про Рідзво, волинську ментальність, кінематограф та на інші цікаві теми, купували унікальні вироби місцевих виробників, слухали оркестр, фотографувалися з ельфами і Бед Сантою.Учора, 26 грудня, особливо гарячими, хоч і на території доволі холодної промзони, були зони діджеїв і танцпол.Треки для учасників «Вітраж Вікенду» ставили команда будівельної компанії «Інвестор», подружжя з Partyzan Team, відомі фотографита, адвокат. Особливо ж фестивальникам сподобалися танці під музику бізнесмената його особливої донькиСофія – дівчинка з ДЦП, які днями виповниться 9 років. Разом із татом вона розважала гостей «Вітражу» своїм улюбленими треками. Емоції, які у неї викликав захват людей, які відривалися під її музику і аплодували, були просто неймовірними й одразу «заряджали» позитивом усіх присутніх.Невдовзі організатори підсумують результати фестивалю, а виручені від продажу квитків кошти спрямують на підтримку проектів Фонду боротьби з раком.Пропонуємо фоторепортаж з другого дня фестивалю «Вітраж Вікенд».