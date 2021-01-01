У Києві затримали підозрюваних у вбивстві головлікаря санаторію поблизу Луцька
Сьогодні, 11:54
У Києві двох іноземців, які працювали таксистами, підозрюють у жорстокому вбивстві та пограбуванні головного лікаря одного з санаторіїв Рівненщини Ярослава Сивого.
Тіло Ярослава Сивого знайшли вчора, 26 грудня, у лісі на Обухівській трасі, яка розташована за кілька десятків кілометрів від Києва.
За інформацією Київської міської прокуратури, трагедія сталась ще 20 грудня. 50-річний головний лікар санаторію "Червона калина" Ярослав Сивий, перебуваючи у Києві, сів у таксі та попросив підвезти його до готелю.
За кермом автомобіля був 34-річний громадянин Киргизької Республіки. Також всередині транспортного засобу перебував приятель водія - 43-річний громадянин Узбекистану. Таксисти погодились підвезти жителя Рівненщини.
Зловмисники дорогою до готелю вирішили пограбувати чоловіка. Тоді один із нападників кілька разів вдарив 50-річного чоловіка пляшкою по голові. Через це потерпілий знепритомнів.
"Нападники відібрали у чоловіка банківські картки, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами", - йдеться у повідомленні.
Через зникнення чоловіка до поліції звернулись його родичі. Тоді правоохоронці встановили, що під час зникнення чоловіка, невідомі особи знімали з його банківської картки грошові кошти. Підозрюваних вдалось затримати. Вони повідомили поліції, де заховали тіло жертви.
Правоохоронці відкрили провадження за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Триває слідство.
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Тіло Ярослава Сивого знайшли вчора, 26 грудня, у лісі на Обухівській трасі, яка розташована за кілька десятків кілометрів від Києва.
За інформацією Київської міської прокуратури, трагедія сталась ще 20 грудня. 50-річний головний лікар санаторію "Червона калина" Ярослав Сивий, перебуваючи у Києві, сів у таксі та попросив підвезти його до готелю.
За кермом автомобіля був 34-річний громадянин Киргизької Республіки. Також всередині транспортного засобу перебував приятель водія - 43-річний громадянин Узбекистану. Таксисти погодились підвезти жителя Рівненщини.
Зловмисники дорогою до готелю вирішили пограбувати чоловіка. Тоді один із нападників кілька разів вдарив 50-річного чоловіка пляшкою по голові. Через це потерпілий знепритомнів.
"Нападники відібрали у чоловіка банківські картки, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами", - йдеться у повідомленні.
Через зникнення чоловіка до поліції звернулись його родичі. Тоді правоохоронці встановили, що під час зникнення чоловіка, невідомі особи знімали з його банківської картки грошові кошти. Підозрюваних вдалось затримати. Вони повідомили поліції, де заховали тіло жертви.
Правоохоронці відкрили провадження за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Триває слідство.
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