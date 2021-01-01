У Києві затримали підозрюваних у вбивстві головлікаря санаторію поблизу Луцька









За інформацією Київської міської прокуратури, трагедія сталась ще 20 грудня. 50-річний головний лікар санаторію "Червона калина" Ярослав Сивий, перебуваючи у Києві, сів у таксі та попросив підвезти його до готелю.



За кермом автомобіля був 34-річний громадянин Киргизької Республіки. Також всередині транспортного засобу перебував приятель водія - 43-річний громадянин Узбекистану. Таксисти погодились підвезти жителя Рівненщини.



Зловмисники дорогою до готелю вирішили пограбувати чоловіка. Тоді один із нападників кілька разів вдарив 50-річного чоловіка пляшкою по голові. Через це потерпілий знепритомнів.



"Нападники відібрали у чоловіка банківські картки, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами", - йдеться у повідомленні.



Через зникнення чоловіка до поліції звернулись його родичі. Тоді правоохоронці встановили, що під час зникнення чоловіка, невідомі особи знімали з його банківської картки грошові кошти. Підозрюваних вдалось затримати. Вони повідомили поліції, де заховали тіло жертви.



Правоохоронці відкрили провадження за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві двох іноземців, які працювали таксистами, підозрюють у жорстокому вбивстві та пограбуванні головного лікаря одного з санаторіїв Рівненщини Ярослава Сивого. Тіло Ярослава Сивого знайшли вчора , 26 грудня, у лісі на Обухівській трасі, яка розташована за кілька десятків кілометрів від Києва.За інформацією Київської міської прокуратури, трагедія сталась ще 20 грудня. 50-річний головний лікар санаторію "Червона калина" Ярослав Сивий, перебуваючи у Києві, сів у таксі та попросив підвезти його до готелю.За кермом автомобіля був 34-річний громадянин Киргизької Республіки. Також всередині транспортного засобу перебував приятель водія - 43-річний громадянин Узбекистану. Таксисти погодились підвезти жителя Рівненщини.Зловмисники дорогою до готелю вирішили пограбувати чоловіка. Тоді один із нападників кілька разів вдарив 50-річного чоловіка пляшкою по голові. Через це потерпілий знепритомнів."Нападники відібрали у чоловіка банківські картки, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами", - йдеться у повідомленні.Через зникнення чоловіка до поліції звернулись його родичі. Тоді правоохоронці встановили, що під час зникнення чоловіка, невідомі особи знімали з його банківської картки грошові кошти. Підозрюваних вдалось затримати. Вони повідомили поліції, де заховали тіло жертви.Правоохоронці відкрили провадження за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Триває слідство.

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