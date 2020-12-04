вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Карпати засипало снігом, рятувальники попереджають про лавини

Карпати засипало снігом, рятувальники попереджають про лавини
У зв'язку з ускладненням погодних умов - снігопадами та хуртовинами - рятувальники попереджають про загрозу сніголавинної небезпеки у горах Карпат.

Про це повідомляє ДСНС.

"27 грудня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, в Карпатах, зокрема у горах Івано-Франківської та на високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікується висока сніголавинна небезпека (4 рівень); на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у ДСНС попереджають, що 27 - 29 грудня на ділянці Дністра Галич – верхів’я Дністровського водосховища очікується інтенсивне утворення шуги, місцями встановлення льодоставу, при цьому можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.

У період святкування новорічних та різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій перейшла на роботу в посиленому режимі. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких проводяться святкові заходи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДСНС, Карпати, лавина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Особливі діджей-сети і запальні танці: яким був другий день фестивалю «Вітраж Вікенд». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:50
Карпати засипало снігом, рятувальники попереджають про лавини
Сьогодні, 12:14
У Києві затримали підозрюваних у вбивстві головлікаря санаторію поблизу Луцька
Сьогодні, 11:54
За добу на Волині підтвердили 91 новий випадок COVID-19, одна людина померла
Сьогодні, 10:58
Вирішив сам поїхати до бабусі: у Луцьку 6-річного хлопчика, який загубився, повернули батькам
Сьогодні, 10:47
Схожі новини
На Говерлі травмувався волинянин. ФОТО На Говерлі травмувався волинянин. ФОТО
04 грудень, 2020, 20:35
У Карпатах туристів накрила снігова лавина: є загиблий У Карпатах туристів накрила снігова лавина: є загиблий
26 січень, 2019, 12:30
На Волині рятувальники витягували ВАЗ, що злетів у кювет На Волині рятувальники витягували ВАЗ, що злетів у кювет
13 грудень, 11:33
У луцькому супермаркеті виявили пакет з ртуттю: відвідувачів евакуювали. ФОТО У луцькому супермаркеті виявили пакет з ртуттю: відвідувачів евакуювали. ФОТО
03 листопад, 19:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Особливі діджей-сети і запальні танці: яким був другий день фестивалю «Вітраж Вікенд». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:50
 0
Карпати засипало снігом, рятувальники попереджають про лавини
Сьогодні, 12:14
 0
У Києві затримали підозрюваних у вбивстві головлікаря санаторію поблизу Луцька
Сьогодні, 11:54
 0
За добу на Волині підтвердили 91 новий випадок COVID-19, одна людина померла
Сьогодні, 10:58
 0
Вирішив сам поїхати до бабусі: у Луцьку 6-річного хлопчика, який загубився, повернули батькам
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8