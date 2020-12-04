Карпати засипало снігом, рятувальники попереджають про лавини
Сьогодні, 12:14
У зв'язку з ускладненням погодних умов - снігопадами та хуртовинами - рятувальники попереджають про загрозу сніголавинної небезпеки у горах Карпат.
Про це повідомляє ДСНС.
"27 грудня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, в Карпатах, зокрема у горах Івано-Франківської та на високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікується висока сніголавинна небезпека (4 рівень); на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у ДСНС попереджають, що 27 - 29 грудня на ділянці Дністра Галич – верхів’я Дністровського водосховища очікується інтенсивне утворення шуги, місцями встановлення льодоставу, при цьому можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.
У період святкування новорічних та різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій перейшла на роботу в посиленому режимі. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких проводяться святкові заходи.
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Про це повідомляє ДСНС.
"27 грудня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, в Карпатах, зокрема у горах Івано-Франківської та на високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікується висока сніголавинна небезпека (4 рівень); на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у ДСНС попереджають, що 27 - 29 грудня на ділянці Дністра Галич – верхів’я Дністровського водосховища очікується інтенсивне утворення шуги, місцями встановлення льодоставу, при цьому можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.
У період святкування новорічних та різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій перейшла на роботу в посиленому режимі. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких проводяться святкові заходи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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