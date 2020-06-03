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Занесло на зустрічну смугу: через ожеледицю поблизу Луцька зіштовхнулися два авто.ФОТО

Занесло на зустрічну смугу: через ожеледицю поблизу Луцька зіштовхнулися два авто.ФОТО
У селі Дачне, на трасі Луцьк-Ківерці сьогодні, 27 грудня, через сильну ожеледицю на автошляху зіштовхнулися два автомобілі: легковик ВАЗ і мінівен. В ДТП травмувалися троє людей

Внаслідок ДТП автомобілі дуже пошкоджені, значних механічних пошкоджень особливо зазанав легковик.

Як розповів в коментарі Суспільному старший слідчий Луцького районного відділку поліції Василь Перевознік, одне з авто занесло на дорозі.

«ВАЗ їхав зі сторони Ківерець, його занесло на зустрічну смугу, де він зіштовхнувся з автомобілем марки Nissan, який їхав з Луцька», – сказав правоохоронець.

Зі слів Василя Перевозніка, в аварії травмувалися троє людей: пасажир і водій ВАЗ та пасажир мінівена. Усіх з місця аварії забрала швидка.
Занесло на зустрічну смугу: через ожеледицю поблизу Луцька зіштовхнулися два авто.ФОТО
Занесло на зустрічну смугу: через ожеледицю поблизу Луцька зіштовхнулися два авто.ФОТО
Занесло на зустрічну смугу: через ожеледицю поблизу Луцька зіштовхнулися два авто.ФОТО

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Теги: ДТП, Дачне
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Коментарі 1
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Там на тій ділянці дороги одні ями та ожеледь. Їхав там зранку - жах
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