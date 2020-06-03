Занесло на зустрічну смугу: через ожеледицю поблизу Луцька зіштовхнулися два авто.ФОТО





Внаслідок ДТП автомобілі дуже пошкоджені, значних механічних пошкоджень особливо зазанав легковик.



Як розповів в коментарі Василь Перевознік, одне з авто занесло на дорозі.



«ВАЗ їхав зі сторони Ківерець, його занесло на зустрічну смугу, де він зіштовхнувся з автомобілем марки Nissan, який їхав з Луцька», – сказав правоохоронець.



Зі слів Василя Перевозніка, в аварії травмувалися троє людей: пасажир і водій ВАЗ та пасажир мінівена. Усіх з місця аварії забрала швидка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дачне, на трасі Луцьк-Ківерці сьогодні, 27 грудня, через сильну ожеледицю на автошляху зіштовхнулися два автомобілі: легковик ВАЗ і мінівен. В ДТП травмувалися троє людейВнаслідок ДТП автомобілі дуже пошкоджені, значних механічних пошкоджень особливо зазанав легковик.Як розповів в коментарі Суспільному старший слідчий Луцького районного відділку поліції, одне з авто занесло на дорозі.«ВАЗ їхав зі сторони Ківерець, його занесло на зустрічну смугу, де він зіштовхнувся з автомобілем марки Nissan, який їхав з Луцька», – сказав правоохоронець.Зі слів Василя Перевозніка, в аварії травмувалися троє людей: пасажир і водій ВАЗ та пасажир мінівена. Усіх з місця аварії забрала швидка.

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