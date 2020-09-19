З 1 січня у Луцьку зміняться тарифи на водоспоживання





Про це повідомляє



Згідно з рішенням, НКРЕКП найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) - 54,63 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр водоспоживання цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).



Також високі тарифи встановлені для клієнтів КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривень за 1 кубометр та КП "Бердянськводоканал" - 47,56 гривень.



Клієнти "Луцькводоканалу" теж відчують здорожчання тарифів на 16% - з 20,41 грн/кубометр з ПДВ до 23,68грн/кубометр з ПДВ.

З них:



- централізоване водопостачання 10,17грн/кубометр з ПДВ;



- централізоване водовідведення 13,51 грн/ кубометр з ПДВ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів. Вітак, з 1 січня 2022 року лучани платитимуть на 16% більше за водоспоживання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.Згідно з рішенням, НКРЕКП найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) - 54,63 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр водоспоживання цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).Також високі тарифи встановлені для клієнтів КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривень за 1 кубометр та КП "Бердянськводоканал" - 47,56 гривень.Клієнти "Луцькводоканалу" теж відчують здорожчання тарифів на 16% - з 20,41 грн/кубометр з ПДВ до 23,68грн/кубометр з ПДВ.З них:- централізоване водопостачання 10,17грн/кубометр з ПДВ;- централізоване водовідведення 13,51 грн/ кубометр з ПДВ.

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