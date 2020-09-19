З 1 січня у Луцьку зміняться тарифи на водоспоживання
Сьогодні, 14:15
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів. Вітак, з 1 січня 2022 року лучани платитимуть на 16% більше за водоспоживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.
Згідно з рішенням, НКРЕКП найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) - 54,63 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр водоспоживання цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).
Також високі тарифи встановлені для клієнтів КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривень за 1 кубометр та КП "Бердянськводоканал" - 47,56 гривень.
Клієнти "Луцькводоканалу" теж відчують здорожчання тарифів на 16% - з 20,41 грн/кубометр з ПДВ до 23,68грн/кубометр з ПДВ.
З них:
- централізоване водопостачання 10,17грн/кубометр з ПДВ;
- централізоване водовідведення 13,51 грн/ кубометр з ПДВ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.
Згідно з рішенням, НКРЕКП найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) - 54,63 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр водоспоживання цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).
Також високі тарифи встановлені для клієнтів КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривень за 1 кубометр та КП "Бердянськводоканал" - 47,56 гривень.
Клієнти "Луцькводоканалу" теж відчують здорожчання тарифів на 16% - з 20,41 грн/кубометр з ПДВ до 23,68грн/кубометр з ПДВ.
З них:
- централізоване водопостачання 10,17грн/кубометр з ПДВ;
- централізоване водовідведення 13,51 грн/ кубометр з ПДВ.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На трасі Луцьк–Львів сталася аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 14:50
З 1 січня у Луцьку зміняться тарифи на водоспоживання
Сьогодні, 14:15
Занесло на зустрічну смугу: через ожеледицю поблизу Луцька зіштовхнулися два авто.ФОТО
Сьогодні, 13:43
Особливі діджей-сети і запальні танці: яким був другий день фестивалю «Вітраж Вікенд». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:50
Карпати засипало снігом, рятувальники попереджають про лавини
Сьогодні, 12:14
Медіа