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З 1 січня у Луцьку зміняться тарифи на водоспоживання

З 1 січня у Луцьку зміняться тарифи на водоспоживання
Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів. Вітак, з 1 січня 2022 року лучани платитимуть на 16% більше за водоспоживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення НКРЕКП.

Згідно з рішенням, НКРЕКП найбільші тарифи встановлені для побутових клієнтів КП "Облводоканал" (Запоріжжя) - 54,63 гривень (без ПДВ) за 1 кубометр водоспоживання цілому (централізоване водопостачання та централізоване водовідведення).

Також високі тарифи встановлені для клієнтів КП "Уманьводоканал" - 47,92 гривень за 1 кубометр та КП "Бердянськводоканал" - 47,56 гривень.

Клієнти "Луцькводоканалу" теж відчують здорожчання тарифів на 16% - з 20,41 грн/кубометр з ПДВ до 23,68грн/кубометр з ПДВ.
З них:

- централізоване водопостачання 10,17грн/кубометр з ПДВ;

- централізоване водовідведення 13,51 грн/ кубометр з ПДВ.

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Теги: тарифи, водопостачання
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