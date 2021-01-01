Тисяча за вакцинацію: скільки українців вже отримали віртуальні картки
Сьогодні, 16:20
Програмою "єПідтримка" скористалися 6,5 млн українців, на її реалізацію вже спрямовано 3 млрд грн.
Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Урядовий портал.
«З 19 грудня стартувала програма "єПідтримка", що спрямована з одного боку на допомогу тим галузям економіки, які найбільше постраждали через карантинні обмеження, а з іншого – на сприяння вакцинації. Кожен, хто щепився двома дозами вакцини, має можливість через реєстрацію в сервісі «Дія» отримати від держави 1000 грн і витратити їх на книжки, відвідування театру чи кінотеатру, квитки на літак чи потяг, абонемент до фітнес-клубу. 6,5 млн українців вже отримали банківські картки, 5,5 млн сформували заявки, і вже близько 3 млрд грн спрямовано на реалізацію програми», - наголосила Свириденко.
За її словами, у 2022 році програма буде модифікована відповідно до потреб захисту економіки. Зокрема, з’явиться можливість для людей віком 60+ купувати ліки за отримані в рамках допомоги кошти.
«З січня 2022 року програма "єПідтримка" буде модифікована. Дамо можливість людям віком більше ніж 60 років спрямувати кошти на придбання ліків. Подальше її вдосконалення залежатиме від попиту, а також від того, які галузі потребуватимуть державної допомоги. В майбутньому ми зможемо легко підлаштувати її під потреби економіки та нові виклики. Це частина нашої нової економічної політики, в основі якої - стимулювання попиту через допомогу людям», - повідомила Свириденко.
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Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє Урядовий портал.
«З 19 грудня стартувала програма "єПідтримка", що спрямована з одного боку на допомогу тим галузям економіки, які найбільше постраждали через карантинні обмеження, а з іншого – на сприяння вакцинації. Кожен, хто щепився двома дозами вакцини, має можливість через реєстрацію в сервісі «Дія» отримати від держави 1000 грн і витратити їх на книжки, відвідування театру чи кінотеатру, квитки на літак чи потяг, абонемент до фітнес-клубу. 6,5 млн українців вже отримали банківські картки, 5,5 млн сформували заявки, і вже близько 3 млрд грн спрямовано на реалізацію програми», - наголосила Свириденко.
За її словами, у 2022 році програма буде модифікована відповідно до потреб захисту економіки. Зокрема, з’явиться можливість для людей віком 60+ купувати ліки за отримані в рамках допомоги кошти.
«З січня 2022 року програма "єПідтримка" буде модифікована. Дамо можливість людям віком більше ніж 60 років спрямувати кошти на придбання ліків. Подальше її вдосконалення залежатиме від попиту, а також від того, які галузі потребуватимуть державної допомоги. В майбутньому ми зможемо легко підлаштувати її під потреби економіки та нові виклики. Це частина нашої нової економічної політики, в основі якої - стимулювання попиту через допомогу людям», - повідомила Свириденко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які вистави в Луцьку можна буде побачити за «ковідну тисячу» у театрі «Гармидер».
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