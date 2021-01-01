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Погода в Луцьку та на Волині на вівторок, 28 грудня

Погода в Луцьку та на Волині на вівторок, 28 грудня
28 грудня на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

На дорогах - ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10⁰ морозу, вдень 1-6⁰ морозу.

За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

Температура повітря у місті вночі буде 6⁰ з познчкою "мінус", вдень - 3-5⁰ нижче нуля. Віер - західний- 5-11м/с.

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Теги: погода
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