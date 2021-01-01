Погода в Луцьку та на Волині на вівторок, 28 грудня
Сьогодні, 19:00
28 грудня на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах - ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10⁰ морозу, вдень 1-6⁰ морозу.
За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря у місті вночі буде 6⁰ з познчкою "мінус", вдень - 3-5⁰ нижче нуля. Віер - західний- 5-11м/с.
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На дорогах - ожеледиця.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10⁰ морозу, вдень 1-6⁰ морозу.
За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря у місті вночі буде 6⁰ з познчкою "мінус", вдень - 3-5⁰ нижче нуля. Віер - західний- 5-11м/с.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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