Погода в Луцьку та на Волині на вівторок, 28 грудня





На дорогах - ожеледиця.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с.



Температура вночі 5-10⁰ морозу, вдень 1-6⁰ морозу.



За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.



Температура повітря у місті вночі буде 6⁰ з познчкою "мінус", вдень - 3-5⁰ нижче нуля. Віер - західний- 5-11м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 грудня на Волині передбачається хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.На дорогах - ожеледиця.Вітер південно-східний, 7-12 м/с.Температура вночі 5-10⁰ морозу, вдень 1-6⁰ морозу.За прогнозами сайту Sinoptik, у Луцьку завтра хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.Температура повітря у місті вночі буде 6⁰ з познчкою "мінус", вдень - 3-5⁰ нижче нуля. Віер - західний- 5-11м/с.

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