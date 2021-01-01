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Помер військовий з Волині, ексзаступник обласного комісара

Помер військовий з Волині, ексзаступник обласного комісара
Сьогодні, 27 грудня, відійшов у вічність полковник у відставці, в минулому заступник військового комісара Волинського обласного комісаріату, працівник Збройних Сил України Володимир Володимирович Дриженков.

Сумну звістку повідомили його колеги - працівники Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Командування та особовий склад центру висловлює глибокі співчуття рідним і близьким з приводу тяжкої втрати дорогої людини: "Ми щиро поділяємо Ваше горе і сумуємо разом з вами! Царство Небесне та земля йому пухом".

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Теги: помер, Володимир Дриженков
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