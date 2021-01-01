Помер військовий з Волині, ексзаступник обласного комісара

Володимир Володимирович Дриженков.



Сумну звістку



Командування та особовий склад центру висловлює глибокі співчуття рідним і близьким з приводу тяжкої втрати дорогої людини: "Ми щиро поділяємо Ваше горе і сумуємо разом з вами! Царство Небесне та земля йому пухом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 грудня, відійшов у вічність полковник у відставці, в минулому заступник військового комісара Волинського обласного комісаріату, працівник Збройних Сил УкраїниСумну звістку повідомили його колеги - працівники Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Командування та особовий склад центру висловлює глибокі співчуття рідним і близьким з приводу тяжкої втрати дорогої людини: "Ми щиро поділяємо Ваше горе і сумуємо разом з вами! Царство Небесне та земля йому пухом".

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