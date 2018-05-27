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На трасі Луцьк-Дубно під час руху загорівся КамАЗ.ФОТО

На трасі Луцьк-Дубно під час руху загорівся КамАЗ.ФОТО
27 грудня між селом Підгайці Волинської області та селом Іваннє Рівненщини на автодорозі М19 сталася пожежа у вантажному автомобілі. Повідомлення на спецлінію 101 надійшло о 8:27.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Рівненській області.

На місце виклику було направлено чергове відділення вогнеборців 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Дубно.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що горить моторний відсік автомобіля марки КамАЗ.

Пожежу швидко ліквідували. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено передню частину транспортного засобу. Причину та збитки від пожежі встановлюють.
На трасі Луцьк-Дубно під час руху загорівся КамАЗ.ФОТО
На трасі Луцьк-Дубно під час руху загорівся КамАЗ.ФОТО
На трасі Луцьк-Дубно під час руху загорівся КамАЗ.ФОТО


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Теги: Луцьк Дубно, загорівся КамАЗ
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Коментарі 1
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Давно пора здати на металобрухт всі кацапські недоавтомобілі
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