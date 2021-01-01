З Шацька до Рівного за чималеньку суму: як волинську студентку ошукав водій на «Блаблакарі»





Про це дівчина розповіла журналістам



Напередодні довгих вихідних студентка вирішила поїхати в Шацьк з Рівного. А оскільки на зручний час автобусних маршрутів не було, то вирішила їхати попутником на «Блаблакар».



Як зазвичай, забронювала місце, отримала підтвердження від водія. Примітно, що профіль водія був «нульовий». Тобто без відгуків та опублікованих раніше поїздок.



Через деякий час водій скасував поїздку, а натомість дівчині написали у вайбер та запитали, чи буде вона їхати.



Водій повідомив, що представляє фірму Бусфор, тож перевезення регулярні та бусом, але для того, щоб замовити місце, необхідно оплатити за квиток онлайн. Він надіслав посилання, на яке відкрилася форма, де потрібно було вказати: прізвище, ім'я, електронну пошту, на яку пришлють квиток, та номер телефону. Окрім цього, тут необхідно ввести дані платіжної карти для миттєвої оплати квитка. Посилання дійсно було з бусфор.



Після виконаних інструкцій, з карти дійсно списали суму, яка вказана за квиток. А через секунду відразу списали всю іншу суму, яка була на карті. При чому, знімали гроші маленькими сумами: 499, 200. Очевидно, щоб банк не надсилав підтверджень для проведення транзакцій. Всього у дівчини списали 1 200 гривень.



Після цього, посилання стає неактивне, номер вимкнений.



Студенка каже, добре, що на карті не було більше грошей.



Дівчина написала заяву в поліцію міста Рівного, однак сумнівається, що хтось шукатиме злодіїв. Каже, що хоче застерегти довірливих пасажирів від таких казусів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студентка із Шацька замовила поїздку на «Блаблакар», а в результаті залишилися без копійки на карті.Про це дівчина розповіла журналістам Район.Шацьк Напередодні довгих вихідних студентка вирішила поїхати в Шацьк з Рівного. А оскільки на зручний час автобусних маршрутів не було, то вирішила їхати попутником на «Блаблакар».Як зазвичай, забронювала місце, отримала підтвердження від водія. Примітно, що профіль водія був «нульовий». Тобто без відгуків та опублікованих раніше поїздок.Через деякий час водій скасував поїздку, а натомість дівчині написали у вайбер та запитали, чи буде вона їхати.Водій повідомив, що представляє фірму Бусфор, тож перевезення регулярні та бусом, але для того, щоб замовити місце, необхідно оплатити за квиток онлайн. Він надіслав посилання, на яке відкрилася форма, де потрібно було вказати: прізвище, ім'я, електронну пошту, на яку пришлють квиток, та номер телефону. Окрім цього, тут необхідно ввести дані платіжної карти для миттєвої оплати квитка. Посилання дійсно було з бусфор.Після виконаних інструкцій, з карти дійсно списали суму, яка вказана за квиток. А через секунду відразу списали всю іншу суму, яка була на карті. При чому, знімали гроші маленькими сумами: 499, 200. Очевидно, щоб банк не надсилав підтверджень для проведення транзакцій. Всього у дівчини списали 1 200 гривень.Після цього, посилання стає неактивне, номер вимкнений.Студенка каже, добре, що на карті не було більше грошей.Дівчина написала заяву в поліцію міста Рівного, однак сумнівається, що хтось шукатиме злодіїв. Каже, що хоче застерегти довірливих пасажирів від таких казусів.

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