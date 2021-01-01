Де завтра, 28 грудня, у Луцьку не буде світла





У зв'язку із здійсненням технічних робіт, у вівторок, 28 грудня у Луцьку тимчасово не буде світла за такими адресами:



- з 13.30-17.00 - вул. Станіславського, вул. Гостинна, вул. Вишинського (частково);



- з 8.30 до 16.00 - вул. Гордіюк, 35;



- з 10.00 до 16.00 - вул. Шота Руставелі, 49;



- з 09.00 до 12.00 - вул. Арцеулова, 2, 1, 3, 5, вул. Гулака-Артемовського, 13а, 15а.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ПрАТ «Волиньобленерго» повідомляє про відключення електроенергії.У зв'язку із здійсненням технічних робіт, у вівторок, 28 грудня у Луцьку тимчасово не буде світла за такими адресами:- з 13.30-17.00 - вул. Станіславського, вул. Гостинна, вул. Вишинського (частково);- з 8.30 до 16.00 - вул. Гордіюк, 35;- з 10.00 до 16.00 - вул. Шота Руставелі, 49;- з 09.00 до 12.00 - вул. Арцеулова, 2, 1, 3, 5, вул. Гулака-Артемовського, 13а, 15а.

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