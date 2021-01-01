Чехія посилила правила в’їзду для українців: що змінилось





Як повідомив Сергій Стеценко, для в'їзду до Чехії громадянам потрібно мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Це правило стосується також повністю вакцинованих туристів. Водночас ця вимога не поширюється на людей, які мають третю, бустерну, дозу вакцинації сертифікованими в Євросоюзі вакцинами, на дітей до 12 років, а також дітей від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (дві дози). Чехія визнає наступні вакцини:



Vaxzevria (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer/BioNTech);

Janssen;

Covishield.



"Чеський уряд пішов на такі заходи через загрозу поширення нового штаму ковіду при тому, що кількість нових випадків у країні значно зменшилась", – поінформував журналіст.



Він нагадав, що ще місяць тому Чехія була на перших місцях в Євросоюзі за темпами поширення коронавірусу. Тоді за добу в країні фіксували в середньому 25 тисяч випадків захворювання. Крім того, журналіст повідомив, що після Різдва влада Чехії не продовжила надзвичайний стан. Відтак кафе, бари та ресторани тепер можуть працювати й після 22:00, що до цього було заборонено. Водночас змінилися правила відвідування закладів – відтепер за одним столом у ресторані може сидіти не більше чотирьох гостей. А президент Чехії Мілош Земан у своїй різдвяній промові вкотре заявив, що виступає "за" обов’язкову вакцинацію населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 27 грудня Чехія змінює правила в’їзду для іноземців, у тому числі громадян України, які не мають права на постійне чи тимчасове проживання. Відтепер в'їзд в країну буде можливий лише за умови пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту.Як повідомив Суспільному з Праги кореспондент "Радіо Свобода", для в'їзду до Чехії громадянам потрібно мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до прибуття. Це правило стосується також повністю вакцинованих туристів. Водночас ця вимога не поширюється на людей, які мають третю, бустерну, дозу вакцинації сертифікованими в Євросоюзі вакцинами, на дітей до 12 років, а також дітей від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (дві дози). Чехія визнає наступні вакцини:Vaxzevria (AstraZeneca);Spikevax (Moderna);Comirnaty (Pfizer/BioNTech);Janssen;Covishield."Чеський уряд пішов на такі заходи через загрозу поширення нового штаму ковіду при тому, що кількість нових випадків у країні значно зменшилась", – поінформував журналіст.Він нагадав, що ще місяць тому Чехія була на перших місцях в Євросоюзі за темпами поширення коронавірусу. Тоді за добу в країні фіксували в середньому 25 тисяч випадків захворювання. Крім того, журналіст повідомив, що після Різдва влада Чехії не продовжила надзвичайний стан. Відтак кафе, бари та ресторани тепер можуть працювати й після 22:00, що до цього було заборонено. Водночас змінилися правила відвідування закладів – відтепер за одним столом у ресторані може сидіти не більше чотирьох гостей. А президент Чехії Мілош Земан у своїй різдвяній промові вкотре заявив, що виступає "за" обов’язкову вакцинацію населення.

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