За 4 дні – понад 28 тисяч голосів: українці підтримали петицію про скасування військового обліку для жінок





Яна В'ячеславівна Рашевченко. Згідно з декларацією від 29 вересня 2020 року громадянки за таким же ПIБ, вона є провідним спеціалістом відділення офіцерів запасу і кадрів Індустріального районного військового комісаріату міста Харкова.



"Начебто змінився лише Перелік, але згідно з ним майже усі жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними. Це неподобство!!! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації", — йдеться у тексті документу.



Наразі реакції Зеленського на петицію немає. Її статус на сайті голови держави — "очікує на розгляд". Згідно з чинним законодавством, протягом трьох робочих днів після набрання необхідних 25 тисяч голосів Офіс президента має повідомити про початок розгляду петиції.



17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті Офісу президента України зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати наказ Міністерства оборони від 11 жовтня 2021 року № 313 щодо військового обліку для жінок. За чотири дні вона набрала понад 28 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави. Петицію №22/130110-еп зареєстровано 23 грудня і зараз її підтримали понад 28 тисяч громадян. Авторкою ініціативи є. Згідно з декларацією від 29 вересня 2020 року громадянки за таким же ПIБ, вона є провідним спеціалістом відділення офіцерів запасу і кадрів Індустріального районного військового комісаріату міста Харкова."Начебто змінився лише Перелік, але згідно з ним майже усі жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними. Це неподобство!!! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації", — йдеться у тексті документу.Наразі реакції Зеленського на петицію немає. Її статус на сайті голови держави — "очікує на розгляд". Згідно з чинним законодавством, протягом трьох робочих днів після набрання необхідних 25 тисяч голосів Офіс президента має повідомити про початок розгляду петиції.17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік.

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