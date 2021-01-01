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За 4 дні – понад 28 тисяч голосів: українці підтримали петицію про скасування військового обліку для жінок

За 4 дні – понад 28 тисяч голосів: українці підтримали петицію про скасування військового обліку для жінок
На сайті Офісу президента України зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати наказ Міністерства оборони від 11 жовтня 2021 року № 313 щодо військового обліку для жінок. За чотири дні вона набрала понад 28 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.

Петицію №22/130110-еп зареєстровано 23 грудня і зараз її підтримали понад 28 тисяч громадян. Авторкою ініціативи є Яна В'ячеславівна Рашевченко. Згідно з декларацією від 29 вересня 2020 року громадянки за таким же ПIБ, вона є провідним спеціалістом відділення офіцерів запасу і кадрів Індустріального районного військового комісаріату міста Харкова.

"Начебто змінився лише Перелік, але згідно з ним майже усі жінки нашої держави повинні бути військовозобов'язаними. Це неподобство!!! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз'яснень щодо механізму реалізації", — йдеться у тексті документу.

Наразі реакції Зеленського на петицію немає. Її статус на сайті голови держави — "очікує на розгляд". Згідно з чинним законодавством, протягом трьох робочих днів після набрання необхідних 25 тисяч голосів Офіс президента має повідомити про початок розгляду петиції.

17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік.

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Теги: віськовий облік жінок, петиція
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