У селі під Луцьком за несплату за харчування дітей виключатимуть зі школи чи садочка.ВІДЕО





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«Це прописано в кожному дошкільному закладі в статуті. Тому що, як би ви цікавилися скільки заборгуали деякі батьки, тоді я не знаю нащо купувати продукти. Ви подивіться заборнованість 100 тисяч загальна», – зауважила депутатка Підгайцівської сільської ради Аліна Приходько.



Однак інші депутати виступили категорично проти такого нововведення. А тому просили виключити відповідний пункт з проєкту рішення про оплату харчування пільгових категорій дітей у школах та дитсадках громади на наступний рік.



«Я вважаю воно є незаконним, його потрібно видалити», – зазначив депутат Підгайцівської сільсткої ради Микола Господарик.



Очільниця профільного відділу Жанна Скороход переконувала депутатів, що рішення є цілком законне. Відповідні пункти прописані у статуті кожного навчального закладу. Спочатку освітяни попереджатимуть батьків про несплату, однак якщо вони не погасять заборгованість - рішення про виключення дитини виноситиметься на голосування під час сесії сільської ради.



«Тут іде мова про звичайних діток, які ходять до садочків, мають маму, тата, бабусю, дідуся не пільгові категорії і їм спочатку буде попередження про те, що. Якщо з їхньої сторони це не буде виконано. Кожна пропозиція буде розглядатися. І коли буде сесія і буде прийнято рішення», – зазначила головна освітянка громади Жанна Скороход.



За проект рішення проголосувало 16 депутатів. Тож тепер у навчальних закладах громади дітей, які не входять до пільгових категорій, але харчуються у їдальні і не сплачують за це кошти - виключатимуть зі школи чи дитсадка за рішенням сесії. Обранці громади сподіваються, що таким чином вони стимулюватимуть батьків вчасно сплачувати гроші за харчування своїх дітей у навчальних закладах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У закладах освіти Підгайцівської громади дітей виключатимуть зі шкіл і садочків, якщо вони харчуються, але їхні батьки не сплачують щомісячні внески. Таке рішення винесли на розгляд чергової сесії сільської ради. Воно викликало серед депутатів палку дискусію. Окремі обранці наголошували на необхідності прийняття таких мір, адже у школах і дитсадках - фіксують велику заборгованість за харчування дітей.Телеканал «Конкурент TV» вирішив розібратися, чи законне таке рішення.«Це прописано в кожному дошкільному закладі в статуті. Тому що, як би ви цікавилися скільки заборгуали деякі батьки, тоді я не знаю нащо купувати продукти. Ви подивіться заборнованість 100 тисяч загальна», – зауважила депутатка Підгайцівської сільської радиОднак інші депутати виступили категорично проти такого нововведення. А тому просили виключити відповідний пункт з проєкту рішення про оплату харчування пільгових категорій дітей у школах та дитсадках громади на наступний рік.«Я вважаю воно є незаконним, його потрібно видалити», – зазначив депутат Підгайцівської сільсткої радиОчільниця профільного відділупереконувала депутатів, що рішення є цілком законне. Відповідні пункти прописані у статуті кожного навчального закладу. Спочатку освітяни попереджатимуть батьків про несплату, однак якщо вони не погасять заборгованість - рішення про виключення дитини виноситиметься на голосування під час сесії сільської ради.«Тут іде мова про звичайних діток, які ходять до садочків, мають маму, тата, бабусю, дідуся не пільгові категорії і їм спочатку буде попередження про те, що. Якщо з їхньої сторони це не буде виконано. Кожна пропозиція буде розглядатися. І коли буде сесія і буде прийнято рішення», – зазначила головна освітянка громади Жанна Скороход.За проект рішення проголосувало 16 депутатів. Тож тепер у навчальних закладах громади дітей, які не входять до пільгових категорій, але харчуються у їдальні і не сплачують за це кошти - виключатимуть зі школи чи дитсадка за рішенням сесії. Обранці громади сподіваються, що таким чином вони стимулюватимуть батьків вчасно сплачувати гроші за харчування своїх дітей у навчальних закладах.

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