На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО





Про це Ігор Маковський.



На місце, де було знайдено поранену тварину, викликали правоохоронців. Поліцейські записали пояснення свідків, склали відповідні документи.



Мешканці Іваничів власним транспортом доставили тварину до приватного ветеринара у місто Володимир. Лікар провів операційне втручання і витягнув три дробини з мисливської рушниці зі стегна.



За кілька годин після операції тварину відпустили в ліс.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 грудня, на льоду Павлівського озера рибалки знайшли пораненого самця сарни. Разом із небайдужими жителями селища Іваничі тварину вдалося перемістити на берег та відвезти до ветлікаря у Володимир.Про це БУГу повідомив іваничівецьНа місце, де було знайдено поранену тварину, викликали правоохоронців. Поліцейські записали пояснення свідків, склали відповідні документи.Мешканці Іваничів власним транспортом доставили тварину до приватного ветеринара у місто Володимир. Лікар провів операційне втручання і витягнув три дробини з мисливської рушниці зі стегна.За кілька годин після операції тварину відпустили в ліс.

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