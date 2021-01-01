вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО

На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО
Сьогодні, 27 грудня, на льоду Павлівського озера рибалки знайшли пораненого самця сарни. Разом із небайдужими жителями селища Іваничі тварину вдалося перемістити на берег та відвезти до ветлікаря у Володимир.

Про це БУГу повідомив іваничівець Ігор Маковський.

На місце, де було знайдено поранену тварину, викликали правоохоронців. Поліцейські записали пояснення свідків, склали відповідні документи.

Мешканці Іваничів власним транспортом доставили тварину до приватного ветеринара у місто Володимир. Лікар провів операційне втручання і витягнув три дробини з мисливської рушниці зі стегна.

За кілька годин після операції тварину відпустили в ліс.
На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО
На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО
На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО
На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО
На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО
На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО
На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО
На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: врятвали, самець сарни, рибалки, Павлівське озеро
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому парку молодь вчили, як займатися спортом в мороз.ФОТО
Сьогодні, 22:11
На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО
Сьогодні, 21:19
Чехія посилила правила в’їзду для українців: що змінилось
Сьогодні, 20:45
Де завтра, 28 грудня, у Луцьку не буде світла
Сьогодні, 20:15
З Шацька до Рівного за чималеньку суму: як волинську студентку ошукав водій на «Блаблакарі»
Сьогодні, 19:31
Схожі новини
На Світязі врятували двох рибалок На Світязі врятували двох рибалок
18 серпень, 09:53
На Маневиччині під час рейду затримали браконьєрів, які ловили рибу сіткою На Маневиччині під час рейду затримали браконьєрів, які ловили рибу сіткою
13 серпень, 15:15
Рибалки на Волині «здали» правоохоронцям браконьєра Рибалки на Волині «здали» правоохоронцям браконьєра
10 серпень, 11:21
Луцькі рибалки перемогли на всеукраїнському турнірі. ФОТО Луцькі рибалки перемогли на всеукраїнському турнірі. ФОТО
09 серпень, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому парку молодь вчили, як займатися спортом в мороз.ФОТО
Сьогодні, 22:11
 0
На Волині рибалки врятували підстреленого самця сарни.ФОТО
Сьогодні, 21:19
 0
Чехія посилила правила в’їзду для українців: що змінилось
Сьогодні, 20:45
 0
Де завтра, 28 грудня, у Луцьку не буде світла
Сьогодні, 20:15
 0
З Шацька до Рівного за чималеньку суму: як волинську студентку ошукав водій на «Блаблакарі»
Сьогодні, 19:31
 0
Медіа
відео
1/8