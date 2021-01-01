У Володимирі заборонили розміщувати рекламу на архітектурних пам’ятках



Про це пише видання



Відповідне рішення, яке викликало чимало дискусій, депутати прийняли на сесії 23-го грудня. За нього голосували повторно, оскільки з першого разу пропозицію підтримали лише 15 обранців громади. На другий раз Порядок розміщення зовнішньої реклами у громаді Володимира підтримали 26 депутатів.



Під час обговорення виступив очільник фракції “За майбутнє” Андрій Гнатюк з пропозицією заборонити розміщення реклами на будівлях, які відносять до пам’яток архітектури.



Окрім цього, депутат Олег Тимосевич запропонував збільшити вартість розміщення зовнішньої реклами із 1 400, як обговорювали на комісії, до 2 500, наповнюючи таким чином бюджет громади.



Також на сесію завітав підприємець Олександр Стемковський, із зверненням від інших підприємців, які займаються відповідними послугами, з проханням не підвищувати вартості. Аргументуючи це тим, що у Володимирі найвища ціна за рекламу, порівнюючи з іншими сусідніми містами, окрім Луцька та Львова.



В результаті, депутати затвердили «Порядок розміщення зовнішньої реклами у Володимир-Волинській міській територіальній громаді». А в частині встановлення вартості оренди за землю, на якій встановлені білборди вирішили встановити оренду плату за земельну ділянку під білбордом у сумі 2 500 гривень на місяць (за двосторонній білборд, розміщений на центральних вулицях міста), а не 1400 гривень, як передбачалось у проєкті рішення.



Таким чином, втратили чинність рішення міської ради від 31.07.2020 року № 39/16 «Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Володимирі – Волинському» та від 31.07.2020 року № 39/15 «Про затвердження Розміру плати за розміщення зовнішньої реклами в місті Володимирі-Волинському», де плата за оренду земельної ділянки під білбордом перевищували 3 000 тисячі гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі під час сесії депутати заборонили розміщувати рекламу на будинках, які відносять до пам’яток архітектури. Також змінилась вартість оренди земельної ділянки, під якою розміщений білборд.Про це пише видання БУГ Відповідне рішення, яке викликало чимало дискусій, депутати прийняли на сесії 23-го грудня. За нього голосували повторно, оскільки з першого разу пропозицію підтримали лише 15 обранців громади. На другий раз Порядок розміщення зовнішньої реклами у громаді Володимира підтримали 26 депутатів.Під час обговорення виступив очільник фракції “За майбутнє”з пропозицією заборонити розміщення реклами на будівлях, які відносять до пам’яток архітектури.Окрім цього, депутатзапропонував збільшити вартість розміщення зовнішньої реклами із 1 400, як обговорювали на комісії, до 2 500, наповнюючи таким чином бюджет громади.Також на сесію завітав підприємець, із зверненням від інших підприємців, які займаються відповідними послугами, з проханням не підвищувати вартості. Аргументуючи це тим, що у Володимирі найвища ціна за рекламу, порівнюючи з іншими сусідніми містами, окрім Луцька та Львова.В результаті, депутати затвердили «Порядок розміщення зовнішньої реклами у Володимир-Волинській міській територіальній громаді». А в частині встановлення вартості оренди за землю, на якій встановлені білборди вирішили встановити оренду плату за земельну ділянку під білбордом у сумі 2 500 гривень на місяць (за двосторонній білборд, розміщений на центральних вулицях міста), а не 1400 гривень, як передбачалось у проєкті рішення.Таким чином, втратили чинність рішення міської ради від 31.07.2020 року № 39/16 «Про затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Володимирі – Волинському» та від 31.07.2020 року № 39/15 «Про затвердження Розміру плати за розміщення зовнішньої реклами в місті Володимирі-Волинському», де плата за оренду земельної ділянки під білбордом перевищували 3 000 тисячі гривень.

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