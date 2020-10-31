Представник ВООЗ назвав умови завершення пандемії
Сьогодні, 08:15
Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге заявив, що пандемія коронавірусу у світі може завершитися, коли буде охоплено вакцинацією 70% світового населення. При цьому, за його словами, повинні бути розроблені ефективні і безпечні противірусні препарати для лікування людей, які заразилися Covid-19. Про це пише Главком.
«Вона закінчиться, коли ми зміцнимо наші системи охорони здоров'я і навчимо наших майбутніх медичних працівників, як краще підготуватися до наступної пандемії», – заявив Клюге.
Він також додав, що пандемія може завершитися, коли у світі перестануть реагувати на кризу як окремі країни.
«Вона закінчиться, коли ми перестанемо реагувати на кризу як окремі національні держави і виступимо проти неї всі разом, як одна сім'я. Вона закінчиться, коли всі без винятку озброяться наукою і візьмуть на себе відповідальність за свої дії», – заявив Клюге.
При цьому глава Європейського бюро ВООЗ додав, що коронавірус може стати ендемічним як грип.
«Covid-19 тут надовго і, ймовірно, стане ендемічним, як грип або чотири інших коронавірусу, що викликають застуду. Ми очікуємо, що поєднання природного і щепленого імунітету в кінцевому підсумку допоможе покласти край цій пандемії», – підкреслив він.
Як відомо, ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих.
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«Вона закінчиться, коли ми зміцнимо наші системи охорони здоров'я і навчимо наших майбутніх медичних працівників, як краще підготуватися до наступної пандемії», – заявив Клюге.
Він також додав, що пандемія може завершитися, коли у світі перестануть реагувати на кризу як окремі країни.
«Вона закінчиться, коли ми перестанемо реагувати на кризу як окремі національні держави і виступимо проти неї всі разом, як одна сім'я. Вона закінчиться, коли всі без винятку озброяться наукою і візьмуть на себе відповідальність за свої дії», – заявив Клюге.
При цьому глава Європейського бюро ВООЗ додав, що коронавірус може стати ендемічним як грип.
«Covid-19 тут надовго і, ймовірно, стане ендемічним, як грип або чотири інших коронавірусу, що викликають застуду. Ми очікуємо, що поєднання природного і щепленого імунітету в кінцевому підсумку допоможе покласти край цій пандемії», – підкреслив він.
Як відомо, ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих.
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Коментарі 1
А чому ж тоді в ЄС, зокрема - в Німеччині, і далі ковбасять людей локдаунами та комендантськими годинами? То ж вакциновані понад 70%...
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