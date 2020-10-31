Представник ВООЗ назвав умови завершення пандемії

Ганс Клюге заявив, що пандемія коронавірусу у світі може завершитися, коли буде охоплено вакцинацією 70% світового населення. При цьому, за його словами, повинні бути розроблені ефективні і безпечні противірусні препарати для лікування людей, які заразилися Covid-19. Про це пише



«Вона закінчиться, коли ми зміцнимо наші системи охорони здоров'я і навчимо наших майбутніх медичних працівників, як краще підготуватися до наступної пандемії», – заявив Клюге.



Він також додав, що пандемія може завершитися, коли у світі перестануть реагувати на кризу як окремі країни.



«Вона закінчиться, коли ми перестанемо реагувати на кризу як окремі національні держави і виступимо проти неї всі разом, як одна сім'я. Вона закінчиться, коли всі без винятку озброяться наукою і візьмуть на себе відповідальність за свої дії», – заявив Клюге.



При цьому глава Європейського бюро ВООЗ додав, що коронавірус може стати ендемічним як грип.



«Covid-19 тут надовго і, ймовірно, стане ендемічним, як грип або чотири інших коронавірусу, що викликають застуду. Ми очікуємо, що поєднання природного і щепленого імунітету в кінцевому підсумку допоможе покласти край цій пандемії», – підкреслив він.



Як відомо, ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'язаявив, що пандемія коронавірусу у світі може завершитися, коли буде охоплено вакцинацією 70% світового населення. При цьому, за його словами, повинні бути розроблені ефективні і безпечні противірусні препарати для лікування людей, які заразилися Covid-19. Про це пише Главком «Вона закінчиться, коли ми зміцнимо наші системи охорони здоров'я і навчимо наших майбутніх медичних працівників, як краще підготуватися до наступної пандемії», – заявив Клюге.Він також додав, що пандемія може завершитися, коли у світі перестануть реагувати на кризу як окремі країни.«Вона закінчиться, коли ми перестанемо реагувати на кризу як окремі національні держави і виступимо проти неї всі разом, як одна сім'я. Вона закінчиться, коли всі без винятку озброяться наукою і візьмуть на себе відповідальність за свої дії», – заявив Клюге.При цьому глава Європейського бюро ВООЗ додав, що коронавірус може стати ендемічним як грип.«Covid-19 тут надовго і, ймовірно, стане ендемічним, як грип або чотири інших коронавірусу, що викликають застуду. Ми очікуємо, що поєднання природного і щепленого імунітету в кінцевому підсумку допоможе покласти край цій пандемії», – підкреслив він.Як відомо, ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих.

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