Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні після вихідних

За добу 27 грудня в Україні:◾️ зафіксували 2 248 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 137, серед медпрацівників – 19);◾️ 46 024 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну дозу – 197 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 28 грудня.Після довгих вихідних показник захворюваності на Україні традиційно знизився.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 944 особи;◾️ летальних випадків – 134;◾️ одужало – 4 789 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 649 236 осіб;◾️ одужало – 3 437 528 осіб;◾️ летальних випадків – 95 105;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 691 695.Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, отримали дві дози – 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу – 2 208 людей, ревакцинальну дозу – 990 людей. Загалом провели 28 055 523 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 475;Вінницька область – 43;Волинська область – 84;Дніпропетровська область – 102;Донецька область – 149;Житомирська область – 66;Закарпатська область – 55;Запорізька область – 82;Івано-Франківська область – 46;Київська область – 126;Кіровоградська область – 54;Луганська область – 23;Львівська область – 91;Миколаївська область – 18;Одеська область – 189;Полтавська область – 74;Рівненська область – 30;Сумська область – 56;Тернопільська область – 43;Харківська область – 180;Херсонська область – 16;Хмельницька область – 17;Черкаська область – 153;Чернівецька область – 60;Чернігівська область – 16.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.