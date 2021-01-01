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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні після вихідних

Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні після вихідних
За добу 27 грудня в Україні:

◾️ зафіксували 2 248 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 137, серед медпрацівників – 19);
◾️ 46 024 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей, ревакцинальну дозу – 197 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 28 грудня.

Після довгих вихідних показник захворюваності на Україні традиційно знизився.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 944 особи;
◾️ летальних випадків – 134;
◾️ одужало – 4 789 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 649 236 осіб;
◾️ одужало – 3 437 528 осіб;
◾️ летальних випадків – 95 105;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 691 695.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей, з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини, отримали дві дози – 13 447 292 людини, отримали додаткову дозу – 2 208 людей, ревакцинальну дозу – 990 людей. Загалом провели 28 055 523 щеплення.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 475;
Вінницька область – 43;
Волинська область – 84;
Дніпропетровська область – 102;
Донецька область – 149;
Житомирська область – 66;
Закарпатська область – 55;
Запорізька область – 82;
Івано-Франківська область – 46;
Київська область – 126;
Кіровоградська область – 54;
Луганська область – 23;
Львівська область – 91;
Миколаївська область – 18;
Одеська область – 189;
Полтавська область – 74;
Рівненська область – 30;
Сумська область – 56;
Тернопільська область – 43;
Харківська область – 180;
Херсонська область – 16;
Хмельницька область – 17;
Черкаська область – 153;
Чернівецька область – 60;
Чернігівська область – 16.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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