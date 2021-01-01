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Коронавірус на Волині: 84 людини захворіли, 2 – померли

Коронавірус на Волині: 84 людини захворіли, 2 – померли
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 84 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 9 дітей та 5 медпрацівників.

Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 123,
Летальних випадків (осіб) – 2, з них:
Луцький район – 2: Луцька ТГ та Ківерцівська ТГ – по 1 випадку.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) –152,
методом ІФА (осіб) – 12.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 74 хворих:

Луцька ТГ – 59 хворих
Боратинська ТГ – 10 хворих
Підгайцівська ТГ – 5 хворих
Володимир-Волинський район – 3 хворих:

Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 2 хворих

Камінь-Каширський район – 0 хворих

Ковельський район – 7 хворих:

Велицька ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 3 хворих

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 103 404 (з них дітей – 7206 та медичних працівників –4424),
одужали ( осіб) – 99 194 (з них дітей – 6747 та медичних працівників –4268),
летальних випадків (осіб) –2161 (1 дитина та 34 медпрацівники).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 406 320,
методом ІФА (осіб) –210 022.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 27 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1195 щеплень. Першою дозою щепили 330 осіб, другою дозою – 860 осіб, додатковою дозою – 5 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 320 197 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 284 849 людей, отримали додаткову дозу – 14 людей. Загалом провели 605 060 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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