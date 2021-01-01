Коронавірус на Волині: 84 людини захворіли, 2 – померли
Сьогодні, 09:32
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 84 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 9 дітей та 5 медпрацівників.
Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 123,
Летальних випадків (осіб) – 2, з них:
Луцький район – 2: Луцька ТГ та Ківерцівська ТГ – по 1 випадку.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) –152,
методом ІФА (осіб) – 12.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 74 хворих:
Луцька ТГ – 59 хворих
Боратинська ТГ – 10 хворих
Підгайцівська ТГ – 5 хворих
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 0 хворих
Ковельський район – 7 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 3 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 103 404 (з них дітей – 7206 та медичних працівників –4424),
одужали ( осіб) – 99 194 (з них дітей – 6747 та медичних працівників –4268),
летальних випадків (осіб) –2161 (1 дитина та 34 медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 406 320,
методом ІФА (осіб) –210 022.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 27 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1195 щеплень. Першою дозою щепили 330 осіб, другою дозою – 860 осіб, додатковою дозою – 5 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 320 197 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 284 849 людей, отримали додаткову дозу – 14 людей. Загалом провели 605 060 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 123,
Летальних випадків (осіб) – 2, з них:
Луцький район – 2: Луцька ТГ та Ківерцівська ТГ – по 1 випадку.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) –152,
методом ІФА (осіб) – 12.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 74 хворих:
Луцька ТГ – 59 хворих
Боратинська ТГ – 10 хворих
Підгайцівська ТГ – 5 хворих
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Локачинська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Камінь-Каширський район – 0 хворих
Ковельський район – 7 хворих:
Велицька ТГ – 1 хворий
Голобська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 3 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 103 404 (з них дітей – 7206 та медичних працівників –4424),
одужали ( осіб) – 99 194 (з них дітей – 6747 та медичних працівників –4268),
летальних випадків (осіб) –2161 (1 дитина та 34 медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 406 320,
методом ІФА (осіб) –210 022.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 27 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1195 щеплень. Першою дозою щепили 330 осіб, другою дозою – 860 осіб, додатковою дозою – 5 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 320 197 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 284 849 людей, отримали додаткову дозу – 14 людей. Загалом провели 605 060 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині під час ДТП загинув водій
Сьогодні, 09:47
Коронавірус на Волині: 84 людини захворіли, 2 – померли
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 28 грудня
Сьогодні, 09:18
Повідомили про ситуацію з коронавірусом в Україні після вихідних
Сьогодні, 09:08
Медіа