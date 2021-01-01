Коронавірус на Волині: 84 людини захворіли, 2 – померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 84 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 9 дітей та 5 медпрацівників.Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 123,Летальних випадків (осіб) – 2, з них:Луцький район – 2: Луцька ТГ та Ківерцівська ТГ – по 1 випадку.методом ПЛР (осіб) –152,методом ІФА (осіб) – 12.– 74 хворих:Луцька ТГ – 59 хворихБоратинська ТГ – 10 хворихПідгайцівська ТГ – 5 хворихВолодимир-Волинський район – 3 хворих:Локачинська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 2 хворих– 0 хворих– 7 хворих:Велицька ТГ – 1 хворийГолобська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 1 хворийТурійська ТГ – 3 хворихзахворіли (осіб) – 103 404 (з них дітей – 7206 та медичних працівників –4424),одужали ( осіб) – 99 194 (з них дітей – 6747 та медичних працівників –4268),летальних випадків (осіб) –2161 (1 дитина та 34 медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 406 320,методом ІФА (осіб) –210 022.За добу 27 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 1195 щеплень. Першою дозою щепили 330 осіб, другою дозою – 860 осіб, додатковою дозою – 5 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 320 197 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 284 849 людей, отримали додаткову дозу – 14 людей. Загалом провели 605 060 щеплень.