вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині під час ДТП загинув водій

На Волині під час ДТП загинув водій
Трагедія трапилася 27 грудня біля села Біличі Литовезької сільської громади Володимир-Волинського району. В аварії загинув водій легкового автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Наприкінці доби співробітники 5-ої та 18-ої Державних пожежно-рятувальних частин деблокували за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента тіло загиблого водія із понівеченого під час ДТП легкового автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ДТП, водій, смерть, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:28
На Волині у дорозі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого
Сьогодні, 10:10
На Волині під час ДТП загинув водій
Сьогодні, 09:47
Коронавірус на Волині: 84 людини захворіли, 2 – померли
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 28 грудня
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
На Волині авто на смерть збило 61-річного чоловіка На Волині авто на смерть збило 61-річного чоловіка
02 листопад, 10:10
На Волині авто на смерть збило 48-річну жінку На Волині авто на смерть збило 48-річну жінку
25 жовтень, 11:05
Смертельна ДТП: на Волині зіткнулися вантажівка та легковик Смертельна ДТП: на Волині зіткнулися вантажівка та легковик
25 жовтень, 10:50
Смертельна ДТП на Волині: водій з'їхав з дороги та влетів у дерево Смертельна ДТП на Волині: водій з'їхав з дороги та влетів у дерево
13 серпень, 10:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:50
 0
10 гривень за годину: для двох парковок у Луцьку встановили тариф
Сьогодні, 10:42
 0
Через скарги паб «Лучеськ» більше не працюватиме до ранку
Сьогодні, 10:36
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:28
 0
На Волині у дорозі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8