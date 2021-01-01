На Волині під час ДТП загинув водій





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Наприкінці доби співробітники 5-ої та 18-ої Державних пожежно-рятувальних частин деблокували за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента тіло загиблого водія із понівеченого під час ДТП легкового автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагедія трапилася 27 грудня біля села Біличі Литовезької сільської громади Володимир-Волинського району. В аварії загинув водій легкового автомобіля.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Наприкінці доби співробітники 5-ої та 18-ої Державних пожежно-рятувальних частин деблокували за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента тіло загиблого водія із понівеченого під час ДТП легкового автомобіля.

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