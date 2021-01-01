На Волині під час ДТП загинув водій
Сьогодні, 09:47
Трагедія трапилася 27 грудня біля села Біличі Литовезької сільської громади Володимир-Волинського району. В аварії загинув водій легкового автомобіля.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Наприкінці доби співробітники 5-ої та 18-ої Державних пожежно-рятувальних частин деблокували за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента тіло загиблого водія із понівеченого під час ДТП легкового автомобіля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Наприкінці доби співробітники 5-ої та 18-ої Державних пожежно-рятувальних частин деблокували за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента тіло загиблого водія із понівеченого під час ДТП легкового автомобіля.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:28
На Волині під час ДТП загинув водій
Сьогодні, 09:47
Коронавірус на Волині: 84 людини захворіли, 2 – померли
Сьогодні, 09:32
Курс валют у Луцьку на 28 грудня
Сьогодні, 09:18
Медіа