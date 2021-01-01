На Волині у дорозі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого

27 грудня на лісовій дорозі між селами Підманево і Голядин Шацької селищної громади застряг автомобіль швидкої допомоги.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.У «швидкій» знаходилися водій з фельдшером, які прямували на виклик до хворого. На допомогу медикам прибули рятувальники 11-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк. За допомогою лебідки вони відбуксирували «швидку» на стійку ділянку автодороги. Допоки тривали аварійно-рятувальні роботи, на виклик спрямували інший екіпаж медичної служби.Також того ж дня близької 16-ої години на вулиці сосновій у смт Торчин зі слизької ділянки автодороги з’їхав у кювет вантажний автомобіль. Витягнули з кювету великогабаритний транспортний засіб рятувальники 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин за допомогою буксирувального тросу.