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На Волині у дорозі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого

На Волині у дорозі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого
27 грудня на лісовій дорозі між селами Підманево і Голядин Шацької селищної громади застряг автомобіль швидкої допомоги.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

У «швидкій» знаходилися водій з фельдшером, які прямували на виклик до хворого. На допомогу медикам прибули рятувальники 11-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк. За допомогою лебідки вони відбуксирували «швидку» на стійку ділянку автодороги. Допоки тривали аварійно-рятувальні роботи, на виклик спрямували інший екіпаж медичної служби.

Також того ж дня близької 16-ої години на вулиці сосновій у смт Торчин зі слизької ділянки автодороги з’їхав у кювет вантажний автомобіль. Витягнули з кювету великогабаритний транспортний засіб рятувальники 20-го Державного пожежно-рятувального поста смт Торчин за допомогою буксирувального тросу.
На Волині у дорозі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого

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Теги: Волинь, Шацьк, швидка
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