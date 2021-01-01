Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, під високими потоками кисню перебуває 57 людей, у реанімації – 8, з них під апаратом ШВЛ – 1, у критичному стані – 2, у важкому – 22. За минулу добу поступили 2 хворих, не виписали жодного. За 4 доби використали 5,8 тонн кисню, залишалося понад 12,6 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку 28 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 63 пацієнти.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, під високими потоками кисню перебуває 57 людей, у реанімації – 8, з них під апаратом ШВЛ – 1, у критичному стані – 2, у важкому – 22. За минулу добу поступили 2 хворих, не виписали жодного. За 4 доби використали 5,8 тонн кисню, залишалося понад 12,6 тонн кисню.

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