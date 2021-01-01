вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 28 грудня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 63 пацієнти.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, під високими потоками кисню перебуває 57 людей, у реанімації – 8, з них під апаратом ШВЛ – 1, у критичному стані – 2, у важкому – 22. За минулу добу поступили 2 хворих, не виписали жодного. За 4 доби використали 5,8 тонн кисню, залишалося понад 12,6 тонн кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 гривень за годину: для двох парковок у Луцьку встановили тариф
Сьогодні, 10:42
Через скарги паб «Лучеськ» більше не працюватиме до ранку
Сьогодні, 10:36
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:28
На Волині у дорозі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого
Сьогодні, 10:10
На Волині під час ДТП загинув водій
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
24 грудень, 12:45
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 23 грудня Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 23 грудня
23 грудень, 10:29
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
22 грудень, 12:23
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
20 грудень, 12:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:50
 0
10 гривень за годину: для двох парковок у Луцьку встановили тариф
Сьогодні, 10:42
 0
Через скарги паб «Лучеськ» більше не працюватиме до ранку
Сьогодні, 10:36
 0
Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:28
 0
На Волині у дорозі застрягла «швидка», яка їхала на виклик до хворого
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8