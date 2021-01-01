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На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО

На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО
27 грудня на ґрунтовій дорозі між селами Омеляне – Голядин Ковельського району трактор переїхав на смерть чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

68-річний шаччанин, рухаючись заднім ходом трактором МТЗ – 80 з причіпом, наїхав на 58-річного жителя Шацька. Внаслідок автопригоди постраждалий загинув.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що причинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, Шацьк, трактор, ДТП, смерть
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