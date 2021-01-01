На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



68-річний шаччанин, рухаючись заднім ходом трактором МТЗ – 80 з причіпом, наїхав на 58-річного жителя Шацька. Внаслідок автопригоди постраждалий загинув.



Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що причинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 грудня на ґрунтовій дорозі між селами Омеляне – Голядин Ковельського району трактор переїхав на смерть чоловіка.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.68-річний шаччанин, рухаючись заднім ходом трактором МТЗ – 80 з причіпом, наїхав на 58-річного жителя Шацька. Внаслідок автопригоди постраждалий загинув.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що причинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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