Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Попередньо, 20-річний водій ВАЗу на слизькій дорозі, ймовірно, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.



Внаслідок зіткнення постраждав водій легковика та його 27-річний пасажир. Вони – жителі міста Ківерці.



Також внаслідок ДТП травми отримав 28-річний пасажир автомобіля Nissan Vanette. Усіх постраждалих госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 грудня на автодорозі у селі Дачне Луцького району зіткнулися ВАЗ 210994 та Nissan Vanette.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Попередньо, 20-річний водій ВАЗу на слизькій дорозі, ймовірно, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.Внаслідок зіткнення постраждав водій легковика та його 27-річний пасажир. Вони – жителі міста Ківерці.Також внаслідок ДТП травми отримав 28-річний пасажир автомобіля Nissan Vanette. Усіх постраждалих госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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