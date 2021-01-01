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Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО

Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО
27 грудня на автодорозі у селі Дачне Луцького району зіткнулися ВАЗ 210994 та Nissan Vanette.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Попередньо, 20-річний водій ВАЗу на слизькій дорозі, ймовірно, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху.

Внаслідок зіткнення постраждав водій легковика та його 27-річний пасажир. Вони – жителі міста Ківерці.

Також внаслідок ДТП травми отримав 28-річний пасажир автомобіля Nissan Vanette. Усіх постраждалих госпіталізували.
Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, автомобілі, постраждалі
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