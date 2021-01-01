У Луцьку суттєво скоротили кількість зупинок громадського транспорту. ПЕРЕЛІК

У Луцьку визначили новий перелік зупинок громадського транспорту, на яких дозволена зупинка приміських та міжміських автобусів для здійснення посадки та висадки пасажирів. Їхню кількість із 48 скоротили до 27.Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету Луцької міської ради.Начальник відділу транспортурозповів, що попередній перелік зупинок був затверджений 28 серпня 2020 року. Але з того часу відбулися деякі законодавчі зміни, а також виникла потреба оптимізувати систему зупинок.«Кількість зупинок суттєво скорочується. Але хочу заспокоїти пасажирів. Зупинки приміського транспорту оптимізовані під міську мережу, в тому числі – тролейбусну, а також врахована необхідність зупинок біля важливих закладів обласного центру – лікарень», - сказав Главічка.Тож, виконком затвердив перелік зупинок громадського транспорту у Луцьку відповідно до таблиці.