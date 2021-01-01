BMW врізався в дерево: у поліції розповіли деталі смертельної аварії на Волині. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



За кермом транспортного засобу перебував 24-річний житель Іваничівської громади. Він загинув на місці.



Рятувальники







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 27 грудня, ввечері на автодорозі поблизу села Біличі Володимир-Волинського району легковик BMW 518 злетів з дороги та врізався у дерево.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 24-річний житель Іваничівської громади. Він загинув на місці.Рятувальники деблокували тіло загиблого водія за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента.

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