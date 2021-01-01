вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

BMW врізався в дерево: у поліції розповіли деталі смертельної аварії на Волині. ФОТО

BMW врізався в дерево: у поліції розповіли деталі смертельної аварії на Волині. ФОТО
Учора, 27 грудня, ввечері на автодорозі поблизу села Біличі Володимир-Волинського району легковик BMW 518 злетів з дороги та врізався у дерево.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 24-річний житель Іваничівської громади. Він загинув на місці.

Рятувальники деблокували тіло загиблого водія за допомогою гідравлічного аварійно-рятувального інструмента.
BMW врізався в дерево: у поліції розповіли деталі смертельної аварії на Волині. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З перевізником, маршрутка якого злетіла з дороги у стовп в Луцьку, розірвуть договір
Сьогодні, 11:50
Як змінювався «Парковий квартал» у 2021 році? ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 11:42
BMW врізався в дерево: у поліції розповіли деталі смертельної аварії на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У Луцьку суттєво скоротили кількість зупинок громадського транспорту. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:14
Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО На Волині трактор на смерть переїхав чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:50
На Волині під час ДТП загинув водій На Волині під час ДТП загинув водій
Сьогодні, 09:47
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину «Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
24 грудень, 15:20
У ДТП загинула 17-річна дівчина: волинянину загрожує від 5 до 10 років в`язниці У ДТП загинула 17-річна дівчина: волинянину загрожує від 5 до 10 років в`язниці
14 грудень, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 12:12
 0
На Волині в пожежі постраждав 11-річний хлопчик: дитину госпіталізували з опіками
Сьогодні, 12:00
 0
З перевізником, маршрутка якого злетіла з дороги у стовп в Луцьку, розірвуть договір
Сьогодні, 11:50
 0
Як змінювався «Парковий квартал» у 2021 році? ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 11:42
 0
BMW врізався в дерево: у поліції розповіли деталі смертельної аварії на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8