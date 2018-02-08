Як змінювався «Парковий квартал» у 2021 році? ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 11:42
У ковельському житловому комплексі «Парковий квартал» протягом року відбувалося будівництво третього будинку. Перші два під’їзди домурували ще в 2020 році, третій і четвертий закінчили будувати на початку цього року, а також зробили покрівлю.
Далі забудовник працював над внутрішніми будівельними роботами: штукатурка, стяжка квартир і під’їздів, розведення комунікацій – електрика, сантехніка, тепла підлога. Наразі в квартирах виконані всі роботи, завершують облаштовувати під’їзди.
На початку року вставили великі панорамні вікна і в квітні почали фарбувати фасад. Цей будинок «Паркового кварталу» відрізняється дизайном і вийшов стильним та сучасним.
У ЖК “Парковий квартал” є можливість купити:
Комерційні приміщення під магазин чи офіс на першому поверсі нового будинку площею від 48,3 м2 до 79,6 м2. В усіх є окремий гарно облаштований вхід та санвузол. Ціна - від 18 000 грн/м2.
1-кімнатні квартири площею 48,3 м2. Ціна - від 14 900 грн/м2, є можливість безвідсоткового відтермінування до червня 2022 року.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 38 24
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Далі забудовник працював над внутрішніми будівельними роботами: штукатурка, стяжка квартир і під’їздів, розведення комунікацій – електрика, сантехніка, тепла підлога. Наразі в квартирах виконані всі роботи, завершують облаштовувати під’їзди.
На початку року вставили великі панорамні вікна і в квітні почали фарбувати фасад. Цей будинок «Паркового кварталу» відрізняється дизайном і вийшов стильним та сучасним.
У ЖК “Парковий квартал” є можливість купити:
Комерційні приміщення під магазин чи офіс на першому поверсі нового будинку площею від 48,3 м2 до 79,6 м2. В усіх є окремий гарно облаштований вхід та санвузол. Ціна - від 18 000 грн/м2.
1-кімнатні квартири площею 48,3 м2. Ціна - від 14 900 грн/м2, є можливість безвідсоткового відтермінування до червня 2022 року.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 38 24
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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