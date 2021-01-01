Карантинні обмеження у транспорті: на Волині поліція склала понад 1100 адмінпротоколів на порушників

Правоохоронці склали 1163 адмінпротоколів за порушення карантинних обмежень під час пасажирських перевезень.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.З 21 жовтня органи Національної поліції України здійснили перевірку на дотримання карантинних обмежень понад 150 тисяч регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень. З них понад 10 тисяч – за минулий тиждень.Зокрема звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.Перевірки проводилися на автотранспорті – 126622; на залізничних вокзалах – 22907; на авіатранспорті – 965.За виявленими порушеннями складено 1163 адмінпротоколів.Окрім того, під час перевірок поліцейські виявили 1367 нелегальних перевізників. Відтак всього було складено 1823 відповідні протоколи – 904 протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 919 – за ст. 140 КУпАП.Водночас з 20 по 26 грудня, поліцейські склали 1 140 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Всього з початку карантину складено 122 079 адмінпротоколів.Винесено постанов за ч. 2 ст. 44-3 – 8 569. Всього з початку карантину – 499 777 постанов.