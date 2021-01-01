Карантинні обмеження у транспорті: на Волині поліція склала понад 1100 адмінпротоколів на порушників
Сьогодні, 12:26
Правоохоронці склали 1163 адмінпротоколів за порушення карантинних обмежень під час пасажирських перевезень.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
З 21 жовтня органи Національної поліції України здійснили перевірку на дотримання карантинних обмежень понад 150 тисяч регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень. З них понад 10 тисяч – за минулий тиждень.
Зокрема звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.
Перевірки проводилися на автотранспорті – 126622; на залізничних вокзалах – 22907; на авіатранспорті – 965.
За виявленими порушеннями складено 1163 адмінпротоколів.
Окрім того, під час перевірок поліцейські виявили 1367 нелегальних перевізників. Відтак всього було складено 1823 відповідні протоколи – 904 протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 919 – за ст. 140 КУпАП.
Водночас з 20 по 26 грудня, поліцейські склали 1 140 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Всього з початку карантину складено 122 079 адмінпротоколів.
Винесено постанов за ч. 2 ст. 44-3 – 8 569. Всього з початку карантину – 499 777 постанов.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
З 21 жовтня органи Національної поліції України здійснили перевірку на дотримання карантинних обмежень понад 150 тисяч регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень. З них понад 10 тисяч – за минулий тиждень.
Зокрема звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.
Перевірки проводилися на автотранспорті – 126622; на залізничних вокзалах – 22907; на авіатранспорті – 965.
За виявленими порушеннями складено 1163 адмінпротоколів.
Окрім того, під час перевірок поліцейські виявили 1367 нелегальних перевізників. Відтак всього було складено 1823 відповідні протоколи – 904 протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 919 – за ст. 140 КУпАП.
Водночас з 20 по 26 грудня, поліцейські склали 1 140 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. Всього з початку карантину складено 122 079 адмінпротоколів.
Винесено постанов за ч. 2 ст. 44-3 – 8 569. Всього з початку карантину – 499 777 постанов.
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