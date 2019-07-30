На Волині в пожежі постраждав 11-річний хлопчик: дитину госпіталізували з опіками





Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.



До місця виклику прибули працівники 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці. На момент прибуття підрозділу ДСНС горіння загасили місцеві жителі.



Під час пожежі отримав опіки обличчя та рук 11-річний син власника.



Хлопчика госпіталізовали до Луцької міської клінічної лікарні.



Внаслідок пожежі знищений газовий балон, пошкоджено 10 м2 перекриття, 5 м2 стін, двері. Причина загорання встановлюється.



Головне фото – ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 грудня сталася пожежа у дерев’яній господарській споруді в селі Небіжка Луцької міської громади.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.До місця виклику прибули працівники 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці. На момент прибуття підрозділу ДСНС горіння загасили місцеві жителі.Під час пожежі отримав опіки обличчя та рук 11-річний син власника.Хлопчика госпіталізовали до Луцької міської клінічної лікарні.Внаслідок пожежі знищений газовий балон, пошкоджено 10 м2 перекриття, 5 м2 стін, двері. Причина загорання встановлюється.

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