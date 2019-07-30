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На Волині в пожежі постраждав 11-річний хлопчик: дитину госпіталізували з опіками

На Волині в пожежі постраждав 11-річний хлопчик: дитину госпіталізували з опіками
27 грудня сталася пожежа у дерев’яній господарській споруді в селі Небіжка Луцької міської громади.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

До місця виклику прибули працівники 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці. На момент прибуття підрозділу ДСНС горіння загасили місцеві жителі.

Під час пожежі отримав опіки обличчя та рук 11-річний син власника.

Хлопчика госпіталізовали до Луцької міської клінічної лікарні.

Внаслідок пожежі знищений газовий балон, пошкоджено 10 м2 перекриття, 5 м2 стін, двері. Причина загорання встановлюється.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: пожежа, дитина, Луцький район, госпіталізували, опіки
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