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На Волині горіли житлові будинки

На Волині горіли житлові будинки
27 грудня о 07:39 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Холонів Горохівської міської громади – горів дерев'яний житловий будинок.

Про це інформує пресслужба волинських рятувальників.

О 07:48 до місця виклику прибули рятувальники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Горохова.

З'ясувалося, що вогонь охопив дерев'яну міжкімнатну стіну біля печі. Горіння локалізували о 08:00, ліквідували – о 08.03. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося врятувати будинок від знищення вогнем.

За попередніми даними, до пожежі призвів недолік конструкції димоходу пічного опалення.

Того ж дня о 12:34 ще одне повідомлення про пожежу у житловому будинку надійшло до Служби 101. О 12:43 за викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони села Чаруків. З’ясувалося, що вогонь частково охопив перекриття й поширився на хатні речі. Силами місцевої пожежної команди пожежа локалізована о 12:50, ліквідована – о 13:20. За попередніми даними, до загорання призвело порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

Обідньої пори у селищі Колки також горів дерев’яний житловий будинок. Пожежу, що виникла у кладовій кімнаті, ліквідували рятувальники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та вогнеборці місцевої пожежної охорони смт Колки. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, 27 грудня сталася пожежа у дерев’яній господарській споруді в селі Небіжка Луцької міської громади. Під час пожежі отримав опіки обличчя та рук 11-річний син власника.

На Волині горіли житлові будинки

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Теги: пожежа, Волинь, житлові будинки
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