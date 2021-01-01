На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 12:12
27 грудня о 07:39 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Холонів Горохівської міської громади – горів дерев'яний житловий будинок.
Про це інформує пресслужба волинських рятувальників.
О 07:48 до місця виклику прибули рятувальники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Горохова.
З'ясувалося, що вогонь охопив дерев'яну міжкімнатну стіну біля печі. Горіння локалізували о 08:00, ліквідували – о 08.03. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося врятувати будинок від знищення вогнем.
За попередніми даними, до пожежі призвів недолік конструкції димоходу пічного опалення.
Того ж дня о 12:34 ще одне повідомлення про пожежу у житловому будинку надійшло до Служби 101. О 12:43 за викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони села Чаруків. З’ясувалося, що вогонь частково охопив перекриття й поширився на хатні речі. Силами місцевої пожежної команди пожежа локалізована о 12:50, ліквідована – о 13:20. За попередніми даними, до загорання призвело порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Обідньої пори у селищі Колки також горів дерев’яний житловий будинок. Пожежу, що виникла у кладовій кімнаті, ліквідували рятувальники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та вогнеборці місцевої пожежної охорони смт Колки. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, 27 грудня сталася пожежа у дерев’яній господарській споруді в селі Небіжка Луцької міської громади. Під час пожежі отримав опіки обличчя та рук 11-річний син власника.
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Про це інформує пресслужба волинських рятувальників.
О 07:48 до місця виклику прибули рятувальники 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Горохова.
З'ясувалося, що вогонь охопив дерев'яну міжкімнатну стіну біля печі. Горіння локалізували о 08:00, ліквідували – о 08.03. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося врятувати будинок від знищення вогнем.
За попередніми даними, до пожежі призвів недолік конструкції димоходу пічного опалення.
Того ж дня о 12:34 ще одне повідомлення про пожежу у житловому будинку надійшло до Служби 101. О 12:43 за викликом прибули працівники місцевої пожежної охорони села Чаруків. З’ясувалося, що вогонь частково охопив перекриття й поширився на хатні речі. Силами місцевої пожежної команди пожежа локалізована о 12:50, ліквідована – о 13:20. За попередніми даними, до загорання призвело порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Обідньої пори у селищі Колки також горів дерев’яний житловий будинок. Пожежу, що виникла у кладовій кімнаті, ліквідували рятувальники 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та вогнеборці місцевої пожежної охорони смт Колки. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, 27 грудня сталася пожежа у дерев’яній господарській споруді в селі Небіжка Луцької міської громади. Під час пожежі отримав опіки обличчя та рук 11-річний син власника.
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